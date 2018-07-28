Beşiktaş, Atiba Hutchinson'la 1 yıllık sözleşme imzaladı

2017-18 sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve 2 yıllık yeni bir sözleşme isteyen Atiba ile bir süredir görüşmeler devam ediyordu. Siyah Beyazlılar, sonunda Kanadalı oyuncuyu ikna etti ve 35 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık yeni bir anlaşmaya vardı.
2013-14 sezonunun başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından bed elsiz olarak transfer olan Atiba Hutchinson, son 5 yıldır Beşiktaş formasını giyiyor. Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş'ın iki yıl üst üste elde ettiği şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
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