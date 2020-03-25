Beşiktaş, Atiba ile imzalıyor

Beşiktaş'ın bu sezon en etkili isimlerinden biri olan Atiba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

37 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Siyah-Beyazlı Yönetim bu kararda önceliği tecrübeli oyuncuya bıraktı. Atiba 1 yıl daha kariyerine futbolcu olarak devam etmek istiyor. Başarılı oyuncu bu kararını yönetimle iletti.

İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

(AKŞAM)