Beşiktaş, Atiba ile imzalıyor

Beşiktaş'ın bu sezon en etkili isimlerinden biri olan Atiba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
37 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Siyah-Beyazlı Yönetim bu kararda önceliği tecrübeli oyuncuya bıraktı. Atiba 1 yıl daha kariyerine futbolcu olarak devam etmek istiyor. Başarılı oyuncu bu kararını yönetimle iletti.
İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
(AKŞAM)
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