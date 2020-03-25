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Beşiktaş, Atiba ile imzalıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.03.2020 11:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş, emektar futbolcusu Atiba ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, Atiba ile imzalıyor

Beşiktaş'ın bu sezon en etkili isimlerinden biri olan Atiba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

37 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Siyah-Beyazlı Yönetim bu kararda önceliği tecrübeli oyuncuya bıraktı. Atiba 1 yıl daha kariyerine futbolcu olarak devam etmek istiyor. Başarılı oyuncu bu kararını yönetimle iletti.

İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

(AKŞAM)


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