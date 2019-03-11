Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası Fikret Orman soyunma odasına indi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri mücadelede taraftarların gösterdiği tepki nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı, soyunma odasına indi ve A Milli Takım ile anlaşan ve tepkiler nedeniyle istifayı düşünen Şenol Güneş ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Takıma da kısa bir konuşma yapıldı.

Güneş, yapılan görüşmenin ardından istifayı kesinlikle düşünmediğini belirtti ve görevine sezon sonuna kadar devam kararını değiştirmedi.

FİKRET ORMAN: "ŞENOL HOCANIN ARKASINDAYIZ"

Fikret Orman, soyunma odasında "Şenol hocanın arkasındayız, birlikte olacağız ve hep birlikte Şampiyonlar Ligi'ne yürüyeceğiz" şeklinde bir konuşma yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN FİKRET ORMAN SORUSUNA YANIT

Öte yandan basın toplantısında "Başkan soyunma odasına geldi, ne oldu?" sorusuna yanıt veren Şenol Güneş "Geldi başkan... Neyse onu da kapatalım, o da bize kalsın. Başkanın niyeti takımı tutmak ama çevrede olanları da görüyorsunuz. Onları da biz değiştiremeyiz herhalde." açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş ayrıca "Başkan kulübü seviyor, kulübün ekonomisi için uğraşıyor. Takımda moral bozukluğu olursa destek vermeye çalışıyor. Başkanın niyeti takımı bir arada tutabilmek." diye konuştu.

