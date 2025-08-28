SPOR

Beşiktaş, Avrupa'dan elenmenin ardından Solskjaer'in görevine son verdi! Sergen Yalçın adım adım geri dönüyor...

Beşiktaş Kulübünde Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Emre Şen

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lausanne’a 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapadı. Müsabakanın hemen ardından Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i acil toplantıya çağırdı. Yapılan toplantının ardından Solskjaer'in görevine son verildi.

BEŞİKTAŞ YOLLARINI AYIRDI

Adalı ve Solskjaer arasında yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından ayrılık kararı alındı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından Solskjaer ile yolların ayrıldığına yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.

BAŞARISIZ BİR GRAFİK ÇİZDİ

Beşiktaş’ın başında toplam 29 karşılaşmaya çıkan Norveçli çalıştırıcı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

EN GÜÇLÜ ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ta yarın yapılacak görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevine getirilecek en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

