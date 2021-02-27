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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'na yeni sponsor

27.02.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'na yeni sponsor

Beşiktaş Kulübü, GM Bilişim'in Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın forma sırt sponsoru olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, GM Bilişim, GMCOIN Projesi ile Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu.

Anlaşma ile ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, "Göreve geldiğimizden beri Türkiye'nin alanında öncü ve kıymetli markalarıyla iş birliği ve sponsorluk anlaşmaları imzaladık. GM Bilişim'e kulübümüze vermiş oldukları destek nedeniyle teşekkür ediyor, anlaşmanın iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

GM Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Demirci de anlaşmanın iki taraf için hayırlı olması temennisinde bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF:AA

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