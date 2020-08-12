Beşiktaş Balotelli'de mutlu sona ulaştı

Sergen Yalçın yönetiminde sezonun ikinci yarısında önemli bir çıkış yakalayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Burak ve Boateng’in ayrılıkları sonrası Kartal, forvet hattına ağırlık verdi.
Bir süredir dünyaca ünlü İtalyan forvet Balotelli için girişimler sürüyordu. Bu kez transferde mutlu son yaşandı. Balo, siyah-beyazlı kulübün teklifini kabul etti ve arada pürüz kalmadı. Balotelli, önümüzdeki sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.
Aslında Balotelli sevdası yeni değil. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Beşiktaş yine Brescia forması giyen 1.89’luk yıldız için son ana kadar uğraştı. Ancak kulübünün çıkardığı sorunlar sebebiyle bu transfer rafa kaldırılmıştı. Hatırlanacağı üzere Kartal son anda Boateng’i kadrosuna katmıştı. Bu kez yönetici Erdal Torunoğulları, işi bitirdi. Brescia, mukavelesi sürmesine rağmen Balotelli’yi gözden çıkardı. İtalyan basını da senelik 2.5-3 milyon euro ücret civarında imzaların atıldığını belirtti.
Geçtiğimiz sezon 19 lig maçında 5 gol atan Balotelli, kendisini kadro dışında buldu. Yeniden İtalya Milli Takımı’nın formasını giymek isteyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, kendisini bir kez daha ispatlamak istiyor. Disiplin problemleri bulunan Balotelli, Sergen Yalçın’a emanet edilecek. Başarılı çalıştırıcı, bu tarzdaki futbolculardan daha önce verim almıştı. Kara Kartal, Mario Balotelli sonrasında da transfer operasyonunu sürdürecek.
(AKŞAM)
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