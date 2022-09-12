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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? BJK maçı canlı izle

12.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başakşehir maçı için taraftarın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in öğrencileri Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmada sahalarında siyah beyazlıları konuk edecek. Süper Lig'de son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan siyah beyazlılar Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ile sahada kozlarını paylaşacak. Birçok kişi internette "Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? BJK maçı canlı izle

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Sporseverler Vodafone Park'ta oynanacak maç için geri sayım arama motorlarında "Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Başakşehir maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşmada yardımcı hakemler Ceyhun Sesi Güzel ve Kemal Yılmaz, dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

HALİL

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

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