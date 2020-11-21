Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda bu kritik maçı kazanıp 3 puanı almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Beşiktaş maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...
Futbolseverler tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 21 Kasım Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Beşiktaş taraftarları ve Medipol Başakşehir taraftarları için nefesler tutuldu.
Beşiktaş ligde 1 haftayı bay geçti. Beşiktaş, oynadığı 7 maçın 3'ünden galibiyet, 3'ünden malubiyet ve 1'inden de beraberlikle ayrıldı. Takım, bu karşılaşmalardan aldığı 10 puan ile 11. sırada bulunuyor. İlk 4 haftada galibiyet alamayarak lige kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet aldı ve hızla ligde üst sıralara yerleşti. Başakşehir oynadığı maçlardan aldığı 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ligde 4. sırada bulunuyor.
21 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Beşiktaş taraftarları tarafından Beşiktaş maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.
21 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan maç için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Beşiktaş maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı olarak beIN Sports 1'de yayınlanacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Maçın hakemi Ümit Öztürk olacak. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir arasındaki kıyasıya mücadelede Ümit Öztürk'ün yardımcılığını ise Tarık Ongun ve Kerem Ersoy üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Beşiktaş muhtemel 11’inde Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin ve Aboubakar bulunuyor. Medipol Başakşehir'in muhtemel 11’inde ise Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz ve Demba Ba yer alıyor.
Beşiktaş, Başakşehir'le oynadığı 26 maçın 5'inde galibiyet kazandı. Başakşehir ise 8 defa galibiyet elde etti. İki takımın karşı karşıya geldiği mücadelelerde Medipo Başakşehir 31 gol atarken Beşiktaş ise 28 gol ile yanıt verdi.
Kaleci Ersin Başakşehir maçında, kırmızı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş'ın kalesinde yer alamayacak. Sergen Yalçın ise bu karşılaşma için kaleyi Utku Yuvakuran'a emanet etti. Hafif bir sakatlığı olan Utku'nun oynayamaması halinde ise yerini Emre Bilgin alacak. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ise 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Eğer Dorukhan bu maçta cezalı duruma düşerse zorlu Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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