Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda bu kritik maçı kazanıp 3 puanı almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Beşiktaş maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 21 Kasım Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Beşiktaş taraftarları ve Medipol Başakşehir taraftarları için nefesler tutuldu.

Beşiktaş ligde 1 haftayı bay geçti. Beşiktaş, oynadığı 7 maçın 3'ünden galibiyet, 3'ünden malubiyet ve 1'inden de beraberlikle ayrıldı. Takım, bu karşılaşmalardan aldığı 10 puan ile 11. sırada bulunuyor. İlk 4 haftada galibiyet alamayarak lige kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet aldı ve hızla ligde üst sıralara yerleşti. Başakşehir oynadığı maçlardan aldığı 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ligde 4. sırada bulunuyor.