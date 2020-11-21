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Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir muhtemel 11’ler

FUTBOL HABERLERİ  | 21.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 9. haftasında heyecan ve mücadele devam ediyor. Beşiktaş'ın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı karşılaşma için nefesler tutuldu. Şimdi, futbolseverler tarafından Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor? Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta oynanacak? Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11’leri...

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda bu kritik maçı kazanıp 3 puanı almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Beşiktaş maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 21 Kasım Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Beşiktaş taraftarları ve Medipol Başakşehir taraftarları için nefesler tutuldu.

Beşiktaş ligde 1 haftayı bay geçti. Beşiktaş, oynadığı 7 maçın 3'ünden galibiyet, 3'ünden malubiyet ve 1'inden de beraberlikle ayrıldı. Takım, bu karşılaşmalardan aldığı 10 puan ile 11. sırada bulunuyor. İlk 4 haftada galibiyet alamayarak lige kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet aldı ve hızla ligde üst sıralara yerleşti. Başakşehir oynadığı maçlardan aldığı 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ligde 4. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

21 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Beşiktaş taraftarları tarafından Beşiktaş maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan maç için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Beşiktaş maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı olarak beIN Sports 1'de yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ

Heyecanla beklenen karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Maçın hakemi Ümit Öztürk olacak. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir arasındaki kıyasıya mücadelede Ümit Öztürk'ün yardımcılığını ise Tarık Ongun ve Kerem Ersoy üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11

Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Beşiktaş muhtemel 11’inde Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin ve Aboubakar bulunuyor. Medipol Başakşehir'in muhtemel 11’inde ise Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz ve Demba Ba yer alıyor.

Beşiktaş, Başakşehir'le oynadığı 26 maçın 5'inde galibiyet kazandı. Başakşehir ise 8 defa galibiyet elde etti. İki takımın karşı karşıya geldiği mücadelelerde Medipo Başakşehir 31 gol atarken Beşiktaş ise 28 gol ile yanıt verdi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazırBeşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır

Kaleci Ersin Başakşehir maçında, kırmızı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş'ın kalesinde yer alamayacak. Sergen Yalçın ise bu karşılaşma için kaleyi Utku Yuvakuran'a emanet etti. Hafif bir sakatlığı olan Utku'nun oynayamaması halinde ise yerini Emre Bilgin alacak. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ise 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Eğer Dorukhan bu maçta cezalı duruma düşerse zorlu Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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