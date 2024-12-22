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Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı'dan o ünlü sunucuya teklif! Yönetim kurulu listesinde yer alıyordu ama...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.12.2024 17:50
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Hüseyin Yücel ile başkanlık yarışına giren Serdal Adalı, ünlü kadın sunucun yönetim kurulu listesinde yer aldığını açıkladı. O ismi duyanlar ise şaşırdı.

Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı'dan o ünlü sunucuya teklif! Yönetim kurulu listesinde yer alıyordu ama...

Beşiktaş Kulübü’nde 29 Aralık'ta seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel ile başkanlık seçimine girecek olan Başkan Adayı Serdal Adalı, konuk olduğu TV100 programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Adalı, yönetim kurulu listesinde sevilen ünlü bir sunucunun yer aldığı açıkladı. O ismi duyanlar ise şaşırdı.

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ESRA EROL LİSTESİNDE YER ALMIŞ!

Serdal Adalı, yıllardır ATV ekranlarında gündüz kuşağı programı sunan Esra Erol'un yönetim kurulu listesinde yer aldığını söyledi. Adalı, “Yönetim kurulumuz için medya dünyasından bir isim vardı. Esra Erol. Ancak yoğun bir yayın dönemi var. Esra Hanım da olan bitenden çok üzgün. 'Elimden ne gelirse yaparım' dedi. Ancak yöneticilik için izin çıkmadı. Belki Mayıs seçimlerinde olabilir." dedi.

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Oğlunu bulamayan Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" deyince... Oğlunu bulamayan Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" deyince...
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol beşiktaş
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