Aylardır aranıyor! Babadan Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" isyanı... Ünlü sunucu gündemde

Esra Erol'da programında 150 gündür aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın bulunamıyor. Aylardır yayına çıkan ailenin ise sabrı tükenmiş durumda. Son olarak baba Mahmut Aydın kendisine aylardır yardım eden Esre Erol'a isyanıyla gündeme geldi.

Esra Erol'da son bölümde sunucu Esra Erol babayı zorlayınca hiç beklemediği bir yanıt aldı. "Seni biraz kızdıracağım. Kızdırayım mı?" diye lafa giren baba şoke etti.

"SENİ KIZDIRACAĞIM"

Mahmut Aydın "Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım. Başka programlara gidelim" deyince ortalık karıştı.

O anlarda sesi kesilen Mahmut'A Esra Erol'un yanıtı ise merak edildi. Esra Erol Mahmut'a "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa bütün programlar birleşsek Fatih'i bulamayız. Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle bende sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek" diyerek çıkıştı.