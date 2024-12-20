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Aylardır aranıyor! Babadan Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" isyanı... Ünlü sunucu gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.12.2024 07:49
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Esra Erol'da programında 150 gündür aranan Fatih hâlâ bulunamayınca baba Mahmut Aydın isyan etti. Geçtiğimiz gün yayına çıkan Fatih'in babasının sözleri sosyal medyada gündeme geldi. Acılı baba "Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" deyince yayın kesildi. Esra Erol'un yanıtı ise merak edildi.

Aylardır aranıyor! Babadan Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" isyanı... Ünlü sunucu gündemde

Esra Erol'da programında 150 gündür aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın bulunamıyor. Aylardır yayına çıkan ailenin ise sabrı tükenmiş durumda. Son olarak baba Mahmut Aydın kendisine aylardır yardım eden Esre Erol'a isyanıyla gündeme geldi.

Esra Erol'da son bölümde sunucu Esra Erol babayı zorlayınca hiç beklemediği bir yanıt aldı. "Seni biraz kızdıracağım. Kızdırayım mı?" diye lafa giren baba şoke etti.

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"SENİ KIZDIRACAĞIM"

Mahmut Aydın "Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım. Başka programlara gidelim" deyince ortalık karıştı.

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O anlarda sesi kesilen Mahmut'A Esra Erol'un yanıtı ise merak edildi. Esra Erol Mahmut'a "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa bütün programlar birleşsek Fatih'i bulamayız. Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle bende sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek" diyerek çıkıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Müge Anlı
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