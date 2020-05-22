Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber geldi. A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif çıktı. Daha önce Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay da koronavirüsü yenmişti.
Fenerbahçe transferde sona geldi
Müjdeli haber! O maçlar şifresiz
Lig için öneri sundu, 17 takım reddetti!
Çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü!
Slimani'den Ersun Yanal sözleri: Bize neden böyle davrandı!
Juventus'ta test sonuçları açıklandı
Sergen Yalçın istedi, geri dönüyor!
Ligi Play Station'da tamamlayalım!
Bursaspor kovdu, Beşiktaş davet etti!
Çalhanoğlu'ndan G.Saray beğenisi
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı
8 oyuncuda koronavirüs vakası
Mesut Özil'e süper teklif!
Trabzonspor'dan test sonucu açıklaması!
Manuel Neuer’in sözleşmesi uzatıldı
Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum