Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber geldi. A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif çıktı. Daha önce Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay da koronavirüsü yenmişti.