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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber geldi. A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif çıktı. Daha önce Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay da koronavirüsü yenmişti.


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