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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman antrenmanı takip etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.02.2019 14:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman antrenmanı takip etti

Beşiktaş Başkan Fikret Orman, BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ile Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican'ın da izlediği basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar sonrası pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig fikret orman

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