SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Beşiktaş başkanı Hasan Arat, kupa finali öncesi tribünü terk etti!

Beşiktaş başkanı Hasan Arat, kupa finali öncesi tribünü terk etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.05.2024 20:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Arat, protokolde kendine ayrılan yere Beşiktaş'a şike imasında bulunan Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in olması nedeniyle protokolde oturmayı reddetti.

Beşiktaş başkanı Hasan Arat, kupa finali öncesi tribünü terk etti!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Trabzonspor maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

HASAN ARAT TRİBÜNÜ TERK ETTİ

GOSJI-KWQAAwEsU

Beşiktaş kulübüyle arası iyi olmayan Ahmet Metin Genç'in tribünde olması nedeniyle Hasan Arat protokolde oturmayı reddetti. Protokol tribününde kısa süreli tartışma çıktı.

EKREM İMAMOĞLU İKNA ETTİ

Screenshot_1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmanın büyümesine engel oldu ve Hasan Arat'ı tekrar tribüne geri döndürdü.

BEŞİKTAŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Beşiktaş, Ak Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ahmet Metin Genç hakkında şike sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ak Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in “şikeci kulüp” sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'den Okan Buruk'a telefon!F.Bahçe mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'den Okan Buruk'a telefon!
Guardiola'dan Arda Güler itirafı! "Durdurulamaz" dedi ve...Guardiola'dan Arda Güler itirafı! "Durdurulamaz" dedi ve...
Filenin Sultanları yeniden parkeye çıkıyor! Önümüzdeki maç ne zaman?Filenin Sultanları yeniden parkeye çıkıyor! Önümüzdeki maç ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Trabzonspor beşiktaş hasan arat türkiye kupası
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda acı olay! 22 yaşındaki genç kız raylara atlayarak intihar etti

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda acı olay! 22 yaşındaki genç kız raylara atlayarak intihar etti

Ali Koç'tan Acun Ilıcalı sürprizi! Resmen açıklandı

Ali Koç'tan Acun Ilıcalı sürprizi! Resmen açıklandı

Guardiola'dan Arda Güler itirafı! "Durdurulamaz" dedi ve...

Guardiola'dan Arda Güler itirafı! "Durdurulamaz" dedi ve...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.