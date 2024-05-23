Beşiktaş başkanı Hasan Arat, kupa finali öncesi tribünü terk etti!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Trabzonspor maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.
Beşiktaş kulübüyle arası iyi olmayan Ahmet Metin Genç'in tribünde olması nedeniyle Hasan Arat protokolde oturmayı reddetti. Protokol tribününde kısa süreli tartışma çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmanın büyümesine engel oldu ve Hasan Arat'ı tekrar tribüne geri döndürdü.
Beşiktaş, Ak Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ahmet Metin Genç hakkında şike sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ak Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in “şikeci kulüp” sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.