Beşiktaş başkanı Hasan Arat, kupa finali öncesi tribünü terk etti!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Trabzonspor maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

HASAN ARAT TRİBÜNÜ TERK ETTİ

Beşiktaş kulübüyle arası iyi olmayan Ahmet Metin Genç'in tribünde olması nedeniyle Hasan Arat protokolde oturmayı reddetti. Protokol tribününde kısa süreli tartışma çıktı.

EKREM İMAMOĞLU İKNA ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmanın büyümesine engel oldu ve Hasan Arat'ı tekrar tribüne geri döndürdü.

BEŞİKTAŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Beşiktaş, Ak Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ahmet Metin Genç hakkında şike sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ak Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in “şikeci kulüp” sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.





