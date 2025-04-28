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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! "Ne kadar gerekiyorsa..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 16:02
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, spor yöneticileriyle sohbet toplantısında bir araya gelirken, sermaye artışına yönelik Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) gelen onayın önemine dikkati çekip, gelecek döneme ilişkin planlarını anlattı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! "Ne kadar gerekiyorsa..."

Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper restoranda gerçekleştirilen organizasyonda Adalı'nın yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Ana hedefin Beşiktaş'ın üzerindeki ağır faiz yükünün kaldırılması olduğunu kaydeden başkan Adalı, "50 milyon avro futbol takımı bütçesi olması gereken ortamda, 50 milyon avro faiz ödüyoruz. Sermaye artışını tamamladıktan sonra, çok daha farklı bir futbol takımı oluşturacağız. Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hiçbir hedefi olmaz. Bu hedefe ulaşırken önceliğimiz tabii ki bütçeye bağlı kalmak olacak." diye konuştu.

Popülist yaklaşım içinde olmayacaklarını, doğru hedeflere, doğru transferlerle ilerleyeceklerini anlatan Adalı, "Denk bütçeyle ilerleyeceğiz. Gelir artırıcı projelerle birlikte yürüyeceğiz. Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hedefi olmaz. Ancak 75 milyon avro maliyetli oyuncu alma hedefimiz de hayalimiz de yok. Ayaklarımızın yere basması lazım. Rakiplerimizle mücadele edecek kadroyu oluşturacağız. Ayakları yere basan bir kadro yapılanması gerekiyor. Buna göre hareket edeceğiz. Bu hedefimizi küçültmek manasında da değil. Hedeflediğimiz rakamlarla da çok güzel bir takım oluşturulabilir." ifadelerini kullandı.

Fulya'daki Dikilitaş'ta bir gayrimenkul projesi geliştirdiklerini açıklayan Adalı, "Orada 15 dönümlük bir arazimiz var. Dört dönüm de Gençlik ve Spor Bakanlığının arazisi var. Onu da kısmet olursa projemize dahil edeceğiz. 20 bin metre kare civarında bir alana ulaşacağız. Önümüzdeki hafta sonuna kadar net bir şekilde her şey önümüze çıkacak. Bu projeyi hayata geçirmek için ciddi adımlar attık. Sermaye artırımından gelecek para kadar gelir bekliyoruz. İnşallah hedefimiz borç açıklayan bir Beşiktaş'ın tekrar görülmemesi. Yaptığımız bütçelere bağlı kalarak hedefimiz şampiyonluk. Önümüzdeki sene çok daha iddialı, şampiyonluğa oynayan bir takım yapacağız. Tabii ki ayaklarımız da yere basacak." açıklamasında bulundu.

Sermaye artışından gelecek gelir ile Bankalar Birliği borcunu kapatıp, yıllık 45-50 milyon avro civarındaki faiz yükünden kurtulacaklarına dikkati çeken başkan Adalı, sportif hedeflerin bu şekilde büyüyeceğini anlattı.

"NE KADAR GEREKİYORSA O KADAR TRANSFER YAPACAĞIZ"

Serdal Adalı, yeni transfer dönemindeki çalışma planlarına ilişkin, "Bu sene yeni transferlerin 30 yaşını geçmemiş isimlerden oluşmasını planlıyoruz. 30 Mayıs'ta önemli bir toplantımız var. Tüm profesyoneller, scout ekibi bu toplantıya hazırlanıyor. Ne kadar gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız. Kaç tane lazımsa o kadar alacağız. Transferle de şampiyon olunmuyor. Önemli olan doğru takımı kurmak. 11 transfer yapsanız da şampiyon olamayabiliyorsunuz, örnekleri var. Ben, 'önümüzdeki sene şampiyon olacağız' demeyi çok istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sıfırdan başlayıp, düzgün adımlarla ilerlemeleri gerektiğini kaydeden Adalı, "Ben de geçmiş yıllardaki gibi önemli transferler isterim ama günümüz o gün değil. Bize göre doğrusunu yapıyoruz. Camiamız da bizi anlıyor, ne yapmaya çalıştığımızı biliyor. Onun için bu görev bize verildi. Zor bir dönem ama inşallah hep beraber çıkıp muvaffak olacağız. Olmak mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki senelerden itibaren herkes doğruyu yaptığımız görecek. Zaman gelecek herkes bu mali disipline gelmek zorunda kalacak. Bu dayağı önce biz, sonra herkes yiyecek." şeklinde konuştu.

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