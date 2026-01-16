SPOR

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı isim isim duyurdu! "Transferi 1 hafta içinde..."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Adalı transferle ilgili mesajlar verirken, Tammy Abraham'ın İngiltere'ye transferi üzerine gelen soruya ise ''Aston Villa'dan teklif aldık'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı isim isim duyurdu! "Transferi 1 hafta içinde..."
Burak Kavuncu
Tammy Abraham

Tammy Abraham

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Beşikaş'ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair soruları yanıtlarken, kış transfer döneminde kadroya katılacak ve ayrılacak isimler hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Adalı'nın Rafa Silva sözleri ise sosyal medyada gündeme oturdu.

DEMİR EGE TRANSFERİ!

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı isim isim duyurdu! "Transferi 1 hafta içinde..." 1

Serdal Adalı, "Demir Ege’ye teklif var, görüşüyoruz. Demir Ege de gitmek istiyor. Her ne kadar konuşmak istemesek de gidebilecekler listesinde Rafa var. Abraham’a gelen bir teklif var. Abraham’ın gidişine sıcak da bakmıyoruz açıkçası." dedi.

TAVARES SÖZLERİ...

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı isim isim duyurdu! "Transferi 1 hafta içinde..." 2

Serdal Adalı, "Nuno Tavares konusunda oyuncuyla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylüyor arkadaşlar. Kulübüyle görüşüyoruz. Bugün de bitebilir, 1 haftaya da bitebilir. Teknik ekibimizin savunma bölgesine istekleri var. Paulista ve Jurasek gitti, böyle bir ihtiyaç doğdu ki oyuncular gitmeden de istekleri o yöndeydi. Hocanın forvet alalım gibi bir isteği yok, sol kanat, stoper ve emin olduğumuz bir 6 numara bakıyoruz." dedi.

AGBADOU VE JORGENSEN İÇİN KONUŞTU

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı isim isim duyurdu! "Transferi 1 hafta içinde..." 3

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolwes de forma giyen stoper Agbadou ve Chelsea kalecisi Jörgensen'in transferleri için de konuştu...

''Agbadou gelmek istiyor. Kulübüyle görüşüyoruz. Kulübü 'tamam' dediği an transfer bitecek. Filip Jörgensen gelmek istiyor. Oradaki sıkıntı, kulübünde kiralama limitlerinin dolu olması. Onun için bekliyoruz." dedi.

RAFA SILVA-BENFICA İDDİALARINA DEĞİNDİ!

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı isim isim duyurdu! "Transferi 1 hafta içinde..." 4

Serdal Adalı, "Benfica, Rafa Silva ile ilgili bir girişimde bulunmuştu. İstediğimiz şekilde bir teklif gelirse Rafa gider, Benfica’da oynar ama o çizgiye gelmedikten sonra Rafa burada kalır. Bizim için de çok önemli değil, Rafa’nın maaşı ödeyeceğimiz para. Kalır ve Beşiktaş’ın futbolcusu olarak hayatına devam eder." diye konuştu.

''TAMMY ABRAHAM İÇİN TEKLİF ALDIK...''

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı isim isim duyurdu! "Transferi 1 hafta içinde..." 5

Serdal Adalı: "Abraham için Aston Villa'dan resmi sayılabilecek bir teklif geldi, İngiltere'den başka bir teklif daha geldi, şu anlık satmak gibi bir planımız yok. Teknik kadronun Aston Villa'dan istediği futbolcular var, bunu da biz onlara ilettik." dedi.

