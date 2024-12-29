Beşiktaş başkanlık seçimi: Oy kullanma işlemi tamamlandı! Sandıklar sayılıyor...

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede oy kullanma işlemi tamamlandı.
Beşiktaş Genel Kurulu'nda 12 bin 808 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.
Serdar Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi şöyle:
Hüseyin Yücel: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
Serdal Adalı: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Levent Ağan, Özkan Arseven
İşte ilk 5 sandık sonucu;
1. SANDIK
Hüseyin Yücel: 148
Serdal Adalı: 281
2. SANDIK
Hüseyin Yücel: 124
Serdal Adalı: 298
3. SANDIK
Hüseyin Yücel: 168
Serdal Adalı: 290
4. SANDIK
Hüseyin Yücel: 145
Serdal Adalı: 286
5. SANDIK
Hüseyin Yücel: 120
Serdal Adalı: 313
Toplam:
Hüseyin Yücel: 705
Serdal Adalı: 1468
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