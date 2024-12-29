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Beşiktaş başkanlık seçimi: Oy kullanma işlemi tamamlandı! Sandıklar sayılıyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.12.2024 19:03
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Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda, başkanlık için aday olan Serdar Adalı ve Hüseyin Yücel'in yarıştığı seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.

Beşiktaş başkanlık seçimi: Oy kullanma işlemi tamamlandı! Sandıklar sayılıyor...

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede oy kullanma işlemi tamamlandı.

SEÇİM REKORU KIRILDI

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Beşiktaş Genel Kurulu'nda 12 bin 808 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

Serdar Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi şöyle:

Hüseyin Yücel: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Serdal Adalı: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Levent Ağan, Özkan Arseven

İşte ilk 5 sandık sonucu;

1. SANDIK

Hüseyin Yücel: 148
Serdal Adalı: 281

2. SANDIK

Hüseyin Yücel: 124
Serdal Adalı: 298

3. SANDIK

Hüseyin Yücel: 168
Serdal Adalı: 290

4. SANDIK

Hüseyin Yücel: 145
Serdal Adalı: 286

5. SANDIK

Hüseyin Yücel: 120

Serdal Adalı: 313

Toplam:
Hüseyin Yücel: 705
Serdal Adalı: 1468

Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı son dakika beşiktaş
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