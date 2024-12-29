Beşiktaş başkanlık seçimi: Oy kullanma işlemi tamamlandı! Sandıklar sayılıyor...

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede oy kullanma işlemi tamamlandı.

SEÇİM REKORU KIRILDI

Beşiktaş Genel Kurulu'nda 12 bin 808 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

Serdar Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi şöyle:

Hüseyin Yücel: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Serdal Adalı: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Levent Ağan, Özkan Arseven

İşte ilk 5 sandık sonucu;

1. SANDIK

Hüseyin Yücel: 148

Serdal Adalı: 281

2. SANDIK

Hüseyin Yücel: 124

Serdal Adalı: 298

3. SANDIK

Hüseyin Yücel: 168

Serdal Adalı: 290

4. SANDIK

Hüseyin Yücel: 145

Serdal Adalı: 286

5. SANDIK

Hüseyin Yücel: 120

Serdal Adalı: 313

Toplam:

Hüseyin Yücel: 705

Serdal Adalı: 1468