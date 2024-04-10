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Beşiktaş BOA finalde kaybetti, Avrupa ikincisi oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2024 23:57
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Beşiktaş BOA, 7 sayı farkla kazandığı ilk maçın rövanşında London Lions'a 81-70 kaybederek turnuvayı ikinci tamamladı.

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions ekibine 81-70 mağlup oldu.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 7 sayı farkla kazanan siyah-beyazlı ekip rövanşı 11 sayı farkla kaybederek şampiyonluk şansını kaçırdı.

Copper Box Arena'daki karşılaşmaya ev sahibi takım 4-0'lık seriyle başladı. Siyah-beyazlı takım ilk bölümde dış atışlardan bulduğu sayılarla ayakta kaldı. İngiliz ekibi 8. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 23-13. Beşiktaş, ilk çeyreğin son bölümünde bulduğu 4 sayıyla, farkı 6'ya indirerek ikinci çeyreğe girdi: 23-17.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Beşiktaş 14. dakikada 27-27'lik eşitliği yakaladı. 29-29'dan sonra hücumlardan boş dönen siyah-beyazlı ekip rakibinin 10-0'lık serisine engel olamadı: 39-29. London Lion, soyunma odasına da 45-35'lik üstünlükle gitti.

Beşiktaş ikinci yarıya Li'nin 2 sayılık basketiyle başladı. Savunma sertliğini arttıran siyah-beyazlı ekip 24. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 47-44. İngiliz ekibi bir ara farkı 11 sayıya çıkarsa da çeyreğin son bölümünde toparlanan Beşiktaş, üçüncü çeyrek sonunda farkı 5'e düşürdü: 60-55

Son çeyreğe 4-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş farkı 1 sayıya indirdi: 60-59. Üç önemli oyuncusunun 5 faulle kenara gelmesiyle zorlanan siyah-beyazlı ekip rakibinin son dakikalardaki sayıların engel olamadı ve salondan 81-70 mağlup ayrıldı.

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