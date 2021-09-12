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Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

12.09.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

Kartal Şampiyonlar Ligi'ne odaklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman; 1.5 saate yakın sürdü.

Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular, salonda yaptıkları çalışmayla günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü Borussia Dortmund
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