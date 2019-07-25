Beşiktaş Brezilyalı Douglas ile anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon öncesinde bir transferde daha sona geldi. Tyler Boyd'u transfer eden Beşiktaş, sağ bek Douglas ile de anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un son dakika haberine göre, Beşiktaşlı yöneticiler, geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen, Barcelona ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu arada siyah-beyazlıların, Douglas'a yıllık 800 bin Euro maaş vereceği belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş ile anlaşmaya varan Douglas'ın cuma günü İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra cumartesi günü siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katılacağı belirtildi.



