SPOR

Beşiktaş Brezilyalı Douglas ile anlaşma sağladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.07.2019 14:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş yeni sezon öncesinde sağ bek takviyesi için kararını verdi. Brezilyalı Douglas ile anlaşma sağlandı.

Beşiktaş Brezilyalı Douglas ile anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon öncesinde bir transferde daha sona geldi. Tyler Boyd'u transfer eden Beşiktaş, sağ bek Douglas ile de anlaşmaya vardı.

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TRT Spor'un son dakika haberine göre, Beşiktaşlı yöneticiler, geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen, Barcelona ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu arada siyah-beyazlıların, Douglas'a yıllık 800 bin Euro maaş vereceği belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş ile anlaşmaya varan Douglas'ın cuma günü İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra cumartesi günü siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sivasspor douglas barcelona Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
otuz yaşın altında futbolcu almayacakmışız bıktık artık
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