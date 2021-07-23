Beşiktaş, Bruma transferini askıya aldı

Beşiktaş, transfer listesinde olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın transferini askıya aldı.

PSV Eindhoven, Beşiktaş'ın kiralık teklifi için 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye koymak isterken, 26 yaşındaki Bruma'nın menajerinden gelen talepler siyah-beyazlıları bu transferden vazgeçirdi.

Hollandalı muhabir Rik Elfrink yaptığı açıklamada "Beşiktaş, Bruma transferinden şimdilik vazgeçti. Siyah-beyazlılar, menajerinin taplerini yüksek buldu. Beşiktaş'ın dışında AEK da Bruma ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

BRUMA'NIN KARİYERİ

2013'te Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.



