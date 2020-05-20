SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Bryan Linssen ile anlaşmaya vardı iddiası

Beşiktaş, Bryan Linssen ile anlaşmaya vardı iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.05.2020 09:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.

Beşiktaş, Bryan Linssen ile anlaşmaya vardı iddiası

Yeni sezon planlamasında pahalı isimleri gönderip, maliyeti daha uygun bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Hollanda’nın Vitesse takımında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Bryan Linssen’le anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi’nde Vitesse forması altında 24 karşılaşmaya çıkan Linssen, attığı 14 gol ve yaptığı 6 asistle göz doldurdu.

Piyasa değeri 2.4 milyon Euro olan Linssen’in Beşiktaş’tan imza parası almayacağı da öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da görüşü alınarak transfer süreci yürütülen Hollandalı oyuncuya, sezonluk 1 milyon euro teklif edildiği ve temasların sorunsuz ilerlediği belirtildi. Vitesse’de toplam 113 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu attığı 47 gol ve 20 asistle takımının hücum gücüne önemli bir katkı sağladı.

(AKŞAM)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Beşiktaş test sonuçlarını açıkladı!Beşiktaş test sonuçlarını açıkladı!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

Survivor'da gergin anlar! Bu sözler çıldırttı!

Survivor'da gergin anlar! Bu sözler çıldırttı!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Arda Turan bayramları karıştırdı!

Arda Turan bayramları karıştırdı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Beşiktaş UEFA vizesini aldı!

Beşiktaş UEFA vizesini aldı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Bryan Linssen ile anlaşmaya vardı iddiası

Beşiktaş transferi bitirdi iddiası

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması!

Beşiktaş test sonuçlarını açıkladı!

Liverpool, Karius'u istemiyor!

Beşiktaş'tan ayrılan Karius'a büyük şok!

Ahmet Nur Çebi’den sevindiren haber

Çebi'nin test sonucu açıklandı!

Beşiktaş'ta tüm takım koronavirüs testinde

Tüm takım koronavirüs testinde

Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası

Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.