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Beşiktaş Burak Yılmaz için beklemeye geçti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.12.2018 13:58 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş, devre arasında gerekli takviyeleri yapmak için harekete geçti.

Şenol Güneş'in belirlediği mevkilere, Dorukhan ve Güven gibi genç, başarıya aç isimler transfer edilecek. Forvet için düşünülen isim ise Burak Yılmaz.

Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme

Sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yaparak zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde ise farklı bir rota çizecek. Feyenoord'un U21 takımında forma giyen Orkun Kökçü için girişimlerine başlayan Beşiktaş, sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak verdiği Orkan Çınar'ı da geri çağırmayı planlıyor.

Sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yaparak zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde ise farklı bir rota çizecek. Feyenoord'un U21 takımında forma giyen Orkun Kökçü için girişimlerine başlayan Beşiktaş, sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak verdiği Orkan Çınar'ı da geri çağırmayı planlıyor.

Sezon başında alınan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın gösterdiği performanslar sonrasında, transfer politikasını değiştiren siyah-beyazlıların gündemine Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'un da girdiği iddia ediliyor.

Sezon başında alınan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın gösterdiği performanslar sonrasında, transfer politikasını değiştiren siyah-beyazlıların gündemine Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'un da girdiği iddia ediliyor.

Sezon başından bu yana sağ bek ve forvet transferi isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu isteklerine öncelik veren yönetim, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte imzaları attırmak istiyor.

Sezon başından bu yana sağ bek ve forvet transferi isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu isteklerine öncelik veren yönetim, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte imzaları attırmak istiyor.

Adriano ve Babel'e teklif yapan ve bu futbolculardan en kısa sürede yanıt bekleyen siyah-beyazlı idareciler, gelecek yanıtlara göre bu bölgelere de takviye yapmayı planlıyor.

Adriano ve Babel'e teklif yapan ve bu futbolculardan en kısa sürede yanıt bekleyen siyah-beyazlı idareciler, gelecek yanıtlara göre bu bölgelere de takviye yapmayı planlıyor.

Vagner Love'ı isteyen Brezilyalı kulüplerle görüşme halinde olan Beşiktaş, bu futbolcuyu göndererek yerine kaliteli bir santrfor transfer ederek ikinci yarıya başlamanın hesaplarını yapıyor.

Vagner Love'ı isteyen Brezilyalı kulüplerle görüşme halinde olan Beşiktaş, bu futbolcuyu göndererek yerine kaliteli bir santrfor transfer ederek ikinci yarıya başlamanın hesaplarını yapıyor.

Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'la ilgili durum ise devre arasında sonuçlanacak. Şenol Güneş'in vereceği rapor doğrultusunda hareket edecek olan yöneticiler, bu futbolcunun affedilmemesi halinde, satılması için görüşmelerine başlayacak.Siyah-beyazlılarda forvet konusunda en önemli gelişme Burak Yılmaz konusunda yaşanıyor.

Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'la ilgili durum ise devre arasında sonuçlanacak. Şenol Güneş'in vereceği rapor doğrultusunda hareket edecek olan yöneticiler, bu futbolcunun affedilmemesi halinde, satılması için görüşmelerine başlayacak.Siyah-beyazlılarda forvet konusunda en önemli gelişme Burak Yılmaz konusunda yaşanıyor.

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve alacaklarına karşılık sözleşmesinin fesh edilmesi için TFF'ye başvuran bu oyuncuyla ilgili olarak aportta bekleyen Kara Kartal, çıkacak olan sonuca göre hareket edecek.

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve alacaklarına karşılık sözleşmesinin fesh edilmesi için TFF'ye başvuran bu oyuncuyla ilgili olarak aportta bekleyen Kara Kartal, çıkacak olan sonuca göre hareket edecek.

Futbolcuya direkt bir teklifte bulunmayan ve aracılar vasıtasıyla Burak'ı takımda görmek istediklerini söyleyen yöneticiler, TFF'den çıkacak olan sonucu bekliyor.

Futbolcuya direkt bir teklifte bulunmayan ve aracılar vasıtasıyla Burak'ı takımda görmek istediklerini söyleyen yöneticiler, TFF'den çıkacak olan sonucu bekliyor.

Trabzonspor'la mukavelesi devam ettiği için bu futbolcuya doğrudan teklif yapmayan Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'la ilgili olarak çıkan haberleri yalanlamıştı.Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde kadrosunda bulunan Burak Yılmaz'ı takımında görmeyi çok isteyen Şenol Güneş, bu futbolcuyla ilgili olarak yönetime raporunu verdi. Güneş'in forvetteki ilk tercihi milli yıldız. (İHA)

Trabzonspor'la mukavelesi devam ettiği için bu futbolcuya doğrudan teklif yapmayan Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'la ilgili olarak çıkan haberleri yalanlamıştı.Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde kadrosunda bulunan Burak Yılmaz'ı takımında görmeyi çok isteyen Şenol Güneş, bu futbolcuyla ilgili olarak yönetime raporunu verdi. Güneş'in forvetteki ilk tercihi milli yıldız. (İHA)
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