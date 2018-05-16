Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde sona yaklaştı

Sakatlığı nedeniyle yurtdışında ameliyat olan Burak Yılmaz, her geçen gün Beşiktaş'a daha da yaklaşıyor. Golcü oyuncu bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ayrılık hem Trabzonspor hem de benim için daha iyi olabilir" demişti.
Mali olarak yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyan Trabzonspor'un yüksek ücretli futbolcularla yolları makul koşullarda ayırma politikası, bu transfer operasyonunda kulüplerin anlaşması anlaşma olasılığını güçlendiriyor. Ajansspor'da Özgür Sancar'ın elde ettiği bilgiye göre; her iki kulübün anlaşması durumunda Burak Yılmaz'ın, bir kaç detayın çözüme kavuşturulması durumunda, Beşiktaş'la anlaşabileceği öğrenildi.
Burak Yılmaz 2006 yazında Antalyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. 2008'de ise Holosko'nun transferi karşılığında Manisaspor'a gitti. Tecrübeli futbolcunun babası, teknik direktör Fikret Yılmaz da Beşiktaş'ta kalecilik yaptı.
(AJANSSPOR)
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