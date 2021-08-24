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Beşiktaş Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı!

24.08.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, Schalke 04'de forma giyen Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı!

Son şampiyonlar Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor. Son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş bu kez yerli transfer hamlesi yaptı ve Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.

Can Bozdoğan'ı Schalke'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a getirecek.

Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve sezonu Schalke U19 Takımı'nda geçirdi. Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 Takımları'nda da forma giyen Can Bozdoğan merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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