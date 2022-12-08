Beşiktaş Charleroi maçı bugün ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Charleroi maçı hangi kanalda? BJK maçı muhtemel 11'ler!

Beşiktaş Charleroi maçı bugün (8 Aralık 2022 Perşembe) oynanacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın saati, yayıncı kuruluşu ve Kartal'ın muhtemel ilk 11'i merak konusu oldu. Beşiktaş Charleroi maçı canlı izle konu başlığı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Beşiktaş Charleroi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ CHARLEROİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Charleroi maçı bugün (8 Aralık 2022 Perşembe) saat 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ CHARLEROİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Charleroi maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Necip, Umut Meraş; Gedson, Josef, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Muleka.

BEŞİKTAŞ CHARLEROİ MAÇI CANLI TAKİP