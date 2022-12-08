SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Charleroi maçı bugün ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Charleroi maçı hangi kanalda? BJK maçı muhtemel 11'ler!

Beşiktaş Charleroi maçı bugün ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Charleroi maçı hangi kanalda? BJK maçı muhtemel 11'ler!

08.12.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Charleroi ile bugün kozlarını paylaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam eden siyah beyazlılar 3. hazırlık karşılaşmasında Fransız ekibini yenmeyi hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Kartal'ın muhtemel 11'leri ile maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Beşiktaş Charleroi maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Charleroi maçı bugün ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Charleroi maçı hangi kanalda? BJK maçı muhtemel 11'ler!

Beşiktaş Charleroi maçı bugün (8 Aralık 2022 Perşembe) oynanacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın saati, yayıncı kuruluşu ve Kartal'ın muhtemel ilk 11'i merak konusu oldu. Beşiktaş Charleroi maçı canlı izle konu başlığı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Beşiktaş Charleroi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ CHARLEROİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Charleroi maçı bugün (8 Aralık 2022 Perşembe) saat 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ CHARLEROİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Charleroi maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Necip, Umut Meraş; Gedson, Josef, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Muleka.

BEŞİKTAŞ CHARLEROİ MAÇI CANLI TAKİP


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Amokachi'nin son hali ağızları açık bıraktı! Karaboğa efsanesi görenleri şaşırttıBeşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Amokachi'nin son hali ağızları açık bıraktı! Karaboğa efsanesi görenleri şaşırttı
Jesus'a resti çekmişti! Rüzgar tersine döndü...Jesus'a resti çekmişti! Rüzgar tersine döndü...
En yakını açıkladı! Görüşmeleri askıya aldı, ters köşe yaptı... İşte Süper Lig'deki yeni adresiEn yakını açıkladı! Görüşmeleri askıya aldı, ters köşe yaptı... İşte Süper Lig'deki yeni adresi

En Çok Okunan Haberler

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

Galatasaray'dan 'milli' harekat!

Galatasaray'dan 'milli' harekat!

Böyle yarış görülmedi! Üç büyükler kafayı taktı...

Böyle yarış görülmedi! Üç büyükler kafayı taktı...

Engin'in Ronaldo yorumu olay oldu!

Engin'in Ronaldo yorumu olay oldu!

Serbest kalma bedeline tepki yağıyor!

Serbest kalma bedeline tepki yağıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.