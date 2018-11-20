Beşiktaş Chicharito için ilk teması kurdu

Beşiktaş transfer harekatına başladı. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 12 haftasında beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda birkaç takviye yaparak yoluna devam etmek istiyor.

Özellikle forvet konusunda iyi bir golcüyle anlaşmak isteyen Beşiktaş, West Ham United forması giyen Javier Hernandez için ilk teması sağladı. Geçtiğimiz hafta İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman, bu futbolcu için ilk temasını sağlarken, West Ham'a kiralık teklifinde bulunuldu. Meksikalı golcüyle ilgili girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandıracak olan siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcuyla bir an önce anlaşma sağlamak istiyor.

West Ham'da şu anda en fazla kazanan oyuncu olarak dikkat çeken Hernandez için de kulübü mali yükün altından kalkmak için Beşiktaş'la anlaşmaya sıcak bakıyor. Başkan Fikret Orman ve Transferden Sorumlu Yönetici Umut Güner, tekrar Londra'ya gidecek ve yetkililerle bir araya gelerek bu transferi tamamlayacak. Yıldız futbolcu bugüne kadar Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen ve West Ham formalarını giydi. Meksika Milli Takımı'yla da 106 maça çıkan Chicharito, bu karşılaşmalarda 50 gol attı.