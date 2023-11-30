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BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE! BJK Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

30.11.2023 19:46 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Club Brugge maçı için heyecanlı geri sayım devam ediyor. UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş kendi sahasında Belçika ekibi Club Brugge'u konuk edecek. UEFA Konferans Ligi D grubu'nda istediği sonuçlara ulaşamayan siyah beyazlı ekip, Club Brugge'u yenerek ülke puanına katkı sağlamak istiyor. Peki, Beşiktaş Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE ekranı ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Club Brugge maçı canlı izle ekranı sorgulanıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. hafta maçında bu akşam sahasında Belçika ekiplerinden Club Brugge ile mücadele edecek. Maçın yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Rıza Çalımbay ile çıkılan iki Süper Lig maçını da kazanan Beşiktaş, yeni hocası ile Avrupa'daki ilk sınavına çıkacak. İşte Beşiktaş Club Brugge maçı ile ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Club Brugge maçı bugün(30 Kasım 2023 Perşembe) oynanacak. Maç saat 20.45'te başlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçı Sloven hakem David Smajc yönetecek.

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GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Club Brugge maçı, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.

Gruptan çıkma ihtimali kalmayan siyah-beyazlılar, Belçika ekibi Club Brugge ile prestij maçı oynayacak. Kartal, hafta sonunda ise Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

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# BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE!

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

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