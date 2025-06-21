Beşiktaş da Ciro Immobile krizi büyüyor... Serdar Adalı göndermek isterken, oyuncunun menajerinden üzen haber!

Beşiktaş'ın yüksek maliyeti ve performansı nedeniyle vedalaşma planları yaptığı Ciro Immobile için menajerinden resmi açıklama geldi. İtalyan oyuncunun menajeri Sommella, siyah-beyazlıların yollarını ayırmak istediği Immobile için "Önümüzdeki yıl da yüzde 100 Beşiktaş'ta kalacak" ifadesini kullandı. Başkan Serdar Adalının bu açıklamadan sonra moralinin bozulduğu ve oyuncuyla yolların ayrılması için bir görüşme daha planladığı öğrenildi.

VİNCENZO ITALİANO İLE GÖRÜŞTÜ

Di Marzio’nun haberine göre, İtalyan ekibi Bologna Immobile için resmen harekete geçti. Bologna teknik direktörü Vincenzo Italiano ile de görüşen yıldız golcü ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. 6.5 milyon euro yıllık kazancı olan Ciro Immobile’nin maaş yükünden çıkmak isteyen kara kartal teklife sıcak bakıyor.

2 MAÇTA 1 GOL ATTI

Ligde oynadığı 30 maçta 15 gol 4 asist yapan İtalyan golcü oyuncu performansıyla dikkat çekti.