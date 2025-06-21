SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş da Ciro Immobile krizi büyüyor... Serdar Adalı göndermek isterken, oyuncunun menajerinden üzen haber!

Beşiktaş da Ciro Immobile krizi büyüyor. İtalya’dan talibi olan yıldız oyuncu için Beşiktaş ayrılığa hazır fakat transferin önündeki en büyük engel İtalyan yıldızın maaşı.

Beşiktaş da Ciro Immobile krizi büyüyor... Serdar Adalı göndermek isterken, oyuncunun menajerinden üzen haber!
Burak Kavuncu
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ın yüksek maliyeti ve performansı nedeniyle vedalaşma planları yaptığı Ciro Immobile için menajerinden resmi açıklama geldi. İtalyan oyuncunun menajeri Sommella, siyah-beyazlıların yollarını ayırmak istediği Immobile için "Önümüzdeki yıl da yüzde 100 Beşiktaş'ta kalacak" ifadesini kullandı. Başkan Serdar Adalının bu açıklamadan sonra moralinin bozulduğu ve oyuncuyla yolların ayrılması için bir görüşme daha planladığı öğrenildi.

VİNCENZO ITALİANO İLE GÖRÜŞTÜ

Italiano-SerieBNews.com-20250618-1

Di Marzio’nun haberine göre, İtalyan ekibi Bologna Immobile için resmen harekete geçti. Bologna teknik direktörü Vincenzo Italiano ile de görüşen yıldız golcü ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. 6.5 milyon euro yıllık kazancı olan Ciro Immobile’nin maaş yükünden çıkmak isteyen kara kartal teklife sıcak bakıyor.

2 MAÇTA 1 GOL ATTI

ciro-immobile-besiktas-2024-2025-1720865208-142354

Ligde oynadığı 30 maçta 15 gol 4 asist yapan İtalyan golcü oyuncu performansıyla dikkat çekti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Ajax'ın stoperine kanca...Galatasaray'dan Ajax'ın stoperine kanca...
Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart! Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart!
Anahtar Kelimeler:
transfer Bologna FC 1909 Ciro Immobile Serdal Adalı son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Annesi Umut Candan'ın feryadı yürekleri sızlattı! 'Tek suçları...'

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Annesi Umut Candan'ın feryadı yürekleri sızlattı! 'Tek suçları...'

Tüm veliler onun için seferber oldu! Genç kızın hayalleri yarım kaldı

Tüm veliler onun için seferber oldu! Genç kızın hayalleri yarım kaldı

Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart!

Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart!

Galatasaray'dan Ajax'ın stoperine kanca...

Galatasaray'dan Ajax'ın stoperine kanca...

Mame Thiam F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı...

Mame Thiam F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı...

Milan Skriniar da kritik hafta...

Milan Skriniar da kritik hafta...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.