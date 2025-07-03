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Beşiktaş da hedef Mattia Zanotti! Beşiktaş'ın Scouting direktörü Eduard Graf raporladı... Solskjaer onayladı

Beşiktaş da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Osayi Samuel ile anlaşması son anda bozulan kartal da hedef İsviçre ekibi Lugano'nun İtalyan sağ beki Mattia Zanotti.

Beşiktaş da hedef Mattia Zanotti! Beşiktaş'ın Scouting direktörü Eduard Graf raporladı... Solskjaer onayladı
Burak Kavuncu

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, Tammy Abraham ve David Jurasek transferlerinin ardından gözünü sağ bek bölgesine çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Osayi Samuel ile anlaşıp son an da oyuncunun babasının fiyat arttırması sebebiyle bozulan sağ bek transferi için rota İsviçre'ye çevrildi. Beşiktaş'ın İsviçre'nin Lugano takımında forma giyen Mattia Zanotti ile ilgilendiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Avrupa macerasında karşılaştığı Lugano'da forma giyen genç sağ bek'in o günden bu yana Beşiktaş scout deparmanında bilgisinin tutulduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Beşiktaş da hedef Mattia Zanotti! Beşiktaş ın Scouting direktörü Eduard Graf raporladı... Solskjaer onayladı 1

Beşiktaş Futbol ve Scouting direktörü Eduard Graf'ın hazırladığı rapor çerçevesinde 22 yaşındaki genç sağ bek ile iletişime geçen Beşiktaş, oyuncu ile prensipte anlaşırken, kulübü ile oyuncunun transferi için orta yolu bulmaya çalışıyor. Kartal'ın genç oyuncu için İsviçre kulübüne kiralık + satın alma opsiyonu şeklinde teklif yaptığı öğrenildi. Öte yandan oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

INTER'DEN 2.5 MİLYON BEDELLE ALINDI

Beşiktaş da hedef Mattia Zanotti! Beşiktaş ın Scouting direktörü Eduard Graf raporladı... Solskjaer onayladı 2

İsviçre ligi takımlarından Lugano genç sağ beki 2024-2025 transfer sezonunda 2.5 milyon euro bedelle İtalya'nın İnter kulübünden transfer etti. Lugano ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mattia Zanotti, geçtiğimiz sezon 41 karşılaşmaya çıkıp 2 gol 9 asistlik performans sergileyerek büyük takımlara göz kırptı.

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