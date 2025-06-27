SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'tan Almanya'ya transfer harekatı... Bayer Leverkusen'in yıldız golcüsü Patrik Schick için atak başladı!

Beşiktaş, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Almanya ekibi Leverkusen'in Çek golcüsü Patrik Schick transferinde önemli bir aşama kaydetti.

Beşiktaş'tan Almanya'ya transfer harekatı... Bayer Leverkusen'in yıldız golcüsü Patrik Schick için atak başladı!
Burak Kavuncu

Siyah-Beyazlılar, transferde resmen gaza bastı. Osayi Samuel ve Jurasek transferleri ile taraftarını sevindiren kartal, gözünü forvet bölgesine dikti. Ciro İmmobile’den istediği verimi alamayan Beşiktaş Bayer Leverkusen’in golcüsü Patrik Schick için de önemli bir ilerleme kaydetti.

TÜRKİYE FİKRİNE SICAK!

p1-ciue

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leverkusen forması giyen Schick ile bir süredir ilgilenen kartal, oyuncu ve kulübüne teklif yaptı. Alman kulübü ile arasında küçük farklılıklar kalan Beşiktaş, oyuncunun menajerinden Türkiye’ye transfer olma fikrine sıcak olduğu mesajını aldı. Başkan Serdal Adalı’nın yakın zamanda Schick transferi ile alakalı Almanya’ya gideceği gele bilgiler arasında.

PATRICK SCHICK'IN KARİYERİ

patrik-schick-1024x576

Patrik Schick kariyerinde 329 maça çıktı. Bu maçlarda 122 gol atan Schick, 25 asist yapmayı başardı. Çek santrafor sırasıyla Sparta Prag, Bohemians 1905, Sampdoria, Roma, Leipzig ve Leverkusen formaları giydi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, Marine Johannes’i transfer etti...Galatasaray, Marine Johannes’i transfer etti...
Osimhen transferi için Başkan'dan esprili yanıt!Osimhen transferi için Başkan'dan esprili yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Almanya Serdal Adalı Ole Gunnar Solskjaer son dakika bayer leverkusen beşiktaş transfer dönemi transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Kesinlikle vuracağız"

Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Kesinlikle vuracağız"

Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı...

Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı...

M.Salah'ın Bodrum tatili gündem oldu...

M.Salah'ın Bodrum tatili gündem oldu...

Cimbom Gabriel Sara için karar verdi...

Cimbom Gabriel Sara için karar verdi...

Beşiktaş'ta golcü avı başladı... Rota Almanya!

Beşiktaş'ta golcü avı başladı... Rota Almanya!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.