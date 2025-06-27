Beşiktaş'tan Almanya'ya transfer harekatı... Bayer Leverkusen'in yıldız golcüsü Patrik Schick için atak başladı!

Siyah-Beyazlılar, transferde resmen gaza bastı. Osayi Samuel ve Jurasek transferleri ile taraftarını sevindiren kartal, gözünü forvet bölgesine dikti. Ciro İmmobile’den istediği verimi alamayan Beşiktaş Bayer Leverkusen’in golcüsü Patrik Schick için de önemli bir ilerleme kaydetti.

TÜRKİYE FİKRİNE SICAK!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leverkusen forması giyen Schick ile bir süredir ilgilenen kartal, oyuncu ve kulübüne teklif yaptı. Alman kulübü ile arasında küçük farklılıklar kalan Beşiktaş, oyuncunun menajerinden Türkiye’ye transfer olma fikrine sıcak olduğu mesajını aldı. Başkan Serdal Adalı’nın yakın zamanda Schick transferi ile alakalı Almanya’ya gideceği gele bilgiler arasında.

PATRICK SCHICK'IN KARİYERİ

Patrik Schick kariyerinde 329 maça çıktı. Bu maçlarda 122 gol atan Schick, 25 asist yapmayı başardı. Çek santrafor sırasıyla Sparta Prag, Bohemians 1905, Sampdoria, Roma, Leipzig ve Leverkusen formaları giydi.