SPOR

Beşiktaş, Daniel Opare ile görüşüyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş, eski futbolcularından Daniel Opare’yi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, serbest durumda olan Ganalı futbolcu Daniel Opare ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş, Daniel Opare ile görüşüyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda siyah beyazlı takımda oynayan Daniel Opare’yi yeniden kadrosuna katmayı planlıyor.

Geçen sezon Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Ganalı futbolcu, takımıyla yeni sözleşme imzalamadı.

Serbest durumda olan 27 yaşındaki sağ bekle görüşen yönetim, teklifini iletti. Bonservis bedeli olmayan Opare’nin Beşiktaş’a olumlu yanıt vermesi halinde transfer tamamlanacak.

Geçen sezon Augsburg’ta 17 maça çıkan Opare, son 3 sezonda Alman ekibinin formasını giydi.

Ganalı futbolcu Beşiktaş’ta görev yaptığı 6 aylık sürede 11 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.

(NTV)

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Beşiktaş'ta altyapının başına Serkan Reçber getirildiBeşiktaş'ta altyapının başına Serkan Reçber getirildi
Şenol Güneş: Dördüncülüğe rağmen örnek bir takım oldukŞenol Güneş: Dördüncülüğe rağmen örnek bir takım olduk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş daniel opare

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay'la anlaştı

Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay'la anlaştı

Nuri Şahin, Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme istedi

Nuri Şahin, Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme istedi

Dua Lipa'dan yeni Marco Asensio açıklaması!

Dua Lipa'dan yeni Marco Asensio açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Nur Çebi: Quaresma için teklif yok!

Ahmet Nur Çebi: Quaresma için teklif yok!

Beşiktaş, Daniel Opare ile görüşüyor!

Beşiktaş, Daniel Opare ile görüşüyor!

Beşiktaş'ta altyapının başına Serkan Reçber getirildi

Beşiktaş'ta altyapının başına Serkan Reçber getirildi

Şenol Güneş: Dördüncülüğe rağmen örnek bir takım olduk

Şenol Güneş: Dördüncülüğe rağmen örnek bir takım olduk

Fikret Orman: Beşiktaş’ın adını dünya zirvesine yazdıracağız

Fikret Orman: Beşiktaş’ın adını dünya zirvesine yazdıracağız

Trabzonspor'dan Burak için 'bonservissiz gidemez' kararı

Trabzonspor'dan Burak için 'bonservissiz gidemez' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.