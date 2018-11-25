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Beşiktaş derbisi öncesi 52 bin taraftar Türk Telekom'a

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
SPOR  | 25.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın etkin taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Beşiktaş maçı öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda taraftara açık idman yapılacağını açıkladı. Sebahattin Şirin, "Şimdi istisnasız tüm Galatasaraylılara düşen görev stadımızı 52 bin Aslan tek bir koltuk boş bırakmadan doldurmak" dedi.

Beşiktaş derbisi öncesi 52 bin taraftar Türk Telekom'a

Sebahattin Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Beşiktaş maçı öncesinde stadımızda taraftarımıza açık idman yapılması yönünde bizlere gelen yoğun talep üzerine Fatih Terim hocamızla görüştük ve idman sözünü aldık. Şimdi istisnasız tüm Galatasaraylılara düşen görev stadımızı 52 bin Aslan tek bir koltuk boş bırakmadan doldurmak, kenetlenmemizi tüm Dünya'ya göstermek ve yeni bir rekora hep birlikte imza atmak olacaktır! YAŞASIN GALATASARAY MÜCADELEMİZ!'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Ultraslan Sebahattin Şirin

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