Beşiktaş derbisinde attığı müthiş golle maçın kahramanı olmuştu! Jhon Duran çok iddialı açıklama

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Jhon Duran karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 2-0'dan geri gelerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığı sonrası sahalara dönen Jhon Duran, derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL GOL ATTIM, MUTLUYUM"

Beşiktaş'a karşı 3-2'lik galibiyette son golü atan Duran, maçın ardından, "Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden Duran, sakatlığı ve geri dönüşüyle ilgili gelen sorunun ardından, "Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması." diye konuştu.

