Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için devrede! Bedavaya gelebilir

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tam gaz devam ederken transfer dönemi için de kıyasıya bir yarış başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Fransa'dan bir futbolcu için yarışa girdiği öğrenildi.

Doğukan Akbayır

Ara transfer dönemine artık sayılı günler kala ezeli rakipler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 3 büyük kulüp Fransa'dan aynı futbolcu için harekete geçti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için devrede! Bedavaya gelebilir 1

OYUNCU FRANSA'DAN

NTV'nin L'Equipe'e dayandırdığı habere göre Süper Lig'in üç dev kulübü, Lorient forması giyen Arthur Avom için nabız yokluyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için devrede! Bedavaya gelebilir 2

AVRUPA'DAN TALİBİ VAR

Haberin devamında 21 yaşındaki futbolcuyla Fransa Ligi'nden de birçok kulübün ilgilendiği belirtilirken, Belçika'dan Club Brugge'un da güçlü bir aday olarak yarışta yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için devrede! Bedavaya gelebilir 3

Genç orta saha oyuncusunun Lorient ile sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonunun da bulunduğu aktarılırken, kulübün yeni kontrat için henüz bir adım atmadığına değinildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Avom, bu sezon Lorient formasıyla çıktığı 16 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi ve 1269 dakika süre aldı.

