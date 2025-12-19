Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için devrede! Bedavaya gelebilir

Ara transfer dönemine artık sayılı günler kala ezeli rakipler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 3 büyük kulüp Fransa'dan aynı futbolcu için harekete geçti.

OYUNCU FRANSA'DAN

NTV'nin L'Equipe'e dayandırdığı habere göre Süper Lig'in üç dev kulübü, Lorient forması giyen Arthur Avom için nabız yokluyor.

AVRUPA'DAN TALİBİ VAR

Haberin devamında 21 yaşındaki futbolcuyla Fransa Ligi'nden de birçok kulübün ilgilendiği belirtilirken, Belçika'dan Club Brugge'un da güçlü bir aday olarak yarışta yer aldığı ifade edildi.

Genç orta saha oyuncusunun Lorient ile sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonunun da bulunduğu aktarılırken, kulübün yeni kontrat için henüz bir adım atmadığına değinildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Avom, bu sezon Lorient formasıyla çıktığı 16 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi ve 1269 dakika süre aldı.