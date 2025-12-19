Emre Bol, Antoine Griezmann ismini duyunca kendinden geçti: "Rekabet ortamı ortadan kalkıyor"

Trendyol Süper Lig'de art arda 3 kez şampiyon olan Galatasaray'da hedef dördüncü şampiyonluk. Ligde ilk yarının bitimine 1 maç kala 39 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı kırmızılı ekip, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ GALATASARAY'A YAZILDI

Stoper, orta saha ve kanat transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da isimler de basına yansımaya başladı. Son olarak Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Antoine Griezmann'ın adı Galatasaray ile anıldı.

GRİEZMANN ADINI DUYAN EMRE BOL ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ: "YUH, REKABET ORTADAN KALKIYOR"

Son transfer dönemlerinde de adı Galatasaray ile anılan Fransız yıldız, Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol'da şaşkınlık yarattı. SkySpor yayınında Griezmann transferini duyan Emre Bol, "Yuh" diyerek karşılık verdi.

"OSİMHEN'İ ALAMAZLAR DEDİK ALDILAR, İCARDİ'Yİ ALAMAZLAR DEDİK, ALDILAR"

Emre Bol açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Ne yapıyorsunuz ya. Rekabet ortamı ortadan kalkıyor, rahatsız edici bu. Osimhen'i alamazlar dedik, aldılar. Icardi'yi alamazlar dedik, aldılar. Sane çok sönük geldi, Sane dediğin adam Alman milli takımının oyuncusu.

"GALATASARAY ÇITAYI ÇOK FAZLA AŞTI"

Galatasaray artık çıtayı çok fazla aştı. Artık oyalanacak oyuncu istemiyorlar. Net oyunculara gidiyorlar, gelecek oynayacak. Adamlar banko oyuncuya gidiyorlar. Ayarı bozuyorlar, benim de ayarımı bozuluyor"