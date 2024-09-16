Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı! Trabzonspor'dan Cihan Çanak açıklaması

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır” denildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Cihan Çanak'ın sağlık durumu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 5'inci haftasında evimizde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma sırasında kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı (kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır”