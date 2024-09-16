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Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı! Trabzonspor'dan Cihan Çanak açıklaması

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.09.2024 09:55
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Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak oyun alanını sedye ile terk eden Cihan Çanak'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı! Trabzonspor'dan Cihan Çanak açıklaması
Cihan Çanak

Cihan Çanak

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır” denildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Cihan Çanak'ın sağlık durumu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 5'inci haftasında evimizde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma sırasında kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı (kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır”

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Sakatlık
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