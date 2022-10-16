Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyeti unuttu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, iç sahada üst üste 3. maçında da puan kaybetti.

Bu sezon Vodafone Park'taki ilk puan kaybını Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı müsabakada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Dolmabahçe'deki son maçında da Trabzonspor ile 2-2 berabere alan Beşiktaş, 3 maçlık süreçte 7 puan kaybetti. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sonuçlarla şampiyonluk yarışındaki 3 rakibini de evindeki müsabakalarda yenememiş oldu.

Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar beraberlik sayısını 4'e yükseltirken, puanı da 19 oldu ve lider Adana Demirspor ile arasındaki fark 2'ye yükseldi.

- Valerien Ismael'e istifa çağrısı

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya çağırdı.

Son dakikalar oynanırken, "Valerien istifa" diye tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, son düdüğün çalmasının ardından "İsmael istifa" diye tezahüratta bulundu ve bir süre "Sergen Yalçın" diyerek tempo tuttu.

- En erken golünü yedi

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında bu sezonki en erken golünü yedi.

Geride kalan 9 haftada kalesinde 10 gol gören siyah-beyazlı ekip, 11. dakikada Maxi Gomez'in attığı golle kalesindeki en erken golü gördü.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon MKE Ankaragücü ve İstanbulspor maçlarının 26. dakikasında yediği goller en erken goller olarak kayda geçmişti.

- Ghezzal maça devam edemedi

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen ve 7 maç sonra Trabzonspor karşılaşmasıyla 11 kişilik kadroya dönen Rachid Ghezzal, mücadeleyi tamamlayamadı.

Tecrübeli oyuncu, 44. dakikada yaşanılan bir pozisyon sonrası oyuna devam edemedi ve sağlık ekibinin müdahalesi sonrası 45+1. dakikada yerini Nathan Redmond'a bıraktı.

- Cenk Tosun siftah yaptı

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımdaki 3. sezonunda ilk golü Trabzonspor karşısında attı.

Dele Alli'nin yerine 68. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, 70. dakikada Weghorst'un direkten dönen topunu tamamlayarak skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

- Weghorst golü unuttu

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Wout Weghorst golsüzlük serisini 3 maça çıkardı.

Geride kalan 10 haftada 3 gol kaydedebilen Hollandalı oyuncu, 7. haftadaki İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor maçlarından sonra Trabzonspor maçını da boş geçti.

Weghorst, İstanbulspor dışında VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşamamıştı.

- Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü

Trabzonspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Gedson Fernandes'e yaptığı faulün ardından hakem Ali Şansalan bordo-mavili oyuncuya ilk önce sarı kart gösterdi, daha sonra VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Şansalan pozisyonu tekrar inceleyerek 90+6. dakikada Yusuf Yazıcı'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

- Valerien Ismael sarı kart gördü

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Yusuf Yazıcı'nın yaptığı faulün ardından saha içi karıştı.

Hakem Ali Şansalan pozisyonu VAR'dan izlemeye giderken teknik direktör Valerien Ismael'in kulübeden gösterdiği tepki üzerine sarı kart verdi.

Ismael, Medipol Başakşehir maçında da kırmızı kart görmüştü.

- Trabzonspor, Vodafone Park'ta 6 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynadığı son 6 karşılaşmada mağlup olmadı.

Bordo-mavili takım, Beşiktaş ile 2017-2018 sezonundan bu yana deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

İki takım arasında berabere biten söz konusu 4 mücadelede 2-2'lik skorla sonuçlandı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Karadeniz temsilcisi, 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısında sadece tek mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Kasım 2016'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.

- Maxi Gomez, ligde ilk golünü attı

Trabzonspor'un Uruguaylı futbolcusu Maxi Gomez, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Sezon başında İspanya ekibi Valencia'dan transfer edilen 26 yaşındaki santrfor, ligde çıktığı beşinci maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maxi Gomez, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 yenildiği müsabakada da fileleri havalandırmıştı.

