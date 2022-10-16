YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyeti unuttu

Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyeti unuttu

16.10.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının ardından Trabzonspor karşısında da galip gelemedi - Siyah-beyazlı taraftarlar Valerien Ismael'i istifaya davet etti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, iç sahada üst üste 3. maçında da puan kaybetti.

Bu sezon Vodafone Park'taki ilk puan kaybını Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı müsabakada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Dolmabahçe'deki son maçında da Trabzonspor ile 2-2 berabere alan Beşiktaş, 3 maçlık süreçte 7 puan kaybetti. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sonuçlarla şampiyonluk yarışındaki 3 rakibini de evindeki müsabakalarda yenememiş oldu.

Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar beraberlik sayısını 4'e yükseltirken, puanı da 19 oldu ve lider Adana Demirspor ile arasındaki fark 2'ye yükseldi.

- Valerien Ismael'e istifa çağrısı

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya çağırdı.

Son dakikalar oynanırken, "Valerien istifa" diye tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, son düdüğün çalmasının ardından "İsmael istifa" diye tezahüratta bulundu ve bir süre "Sergen Yalçın" diyerek tempo tuttu.

- En erken golünü yedi

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında bu sezonki en erken golünü yedi.

Geride kalan 9 haftada kalesinde 10 gol gören siyah-beyazlı ekip, 11. dakikada Maxi Gomez'in attığı golle kalesindeki en erken golü gördü.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon MKE Ankaragücü ve İstanbulspor maçlarının 26. dakikasında yediği goller en erken goller olarak kayda geçmişti.

- Ghezzal maça devam edemedi

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen ve 7 maç sonra Trabzonspor karşılaşmasıyla 11 kişilik kadroya dönen Rachid Ghezzal, mücadeleyi tamamlayamadı.

Tecrübeli oyuncu, 44. dakikada yaşanılan bir pozisyon sonrası oyuna devam edemedi ve sağlık ekibinin müdahalesi sonrası 45+1. dakikada yerini Nathan Redmond'a bıraktı.

- Cenk Tosun siftah yaptı

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımdaki 3. sezonunda ilk golü Trabzonspor karşısında attı.

Dele Alli'nin yerine 68. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, 70. dakikada Weghorst'un direkten dönen topunu tamamlayarak skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

- Weghorst golü unuttu

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Wout Weghorst golsüzlük serisini 3 maça çıkardı.

Geride kalan 10 haftada 3 gol kaydedebilen Hollandalı oyuncu, 7. haftadaki İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor maçlarından sonra Trabzonspor maçını da boş geçti.

Weghorst, İstanbulspor dışında VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşamamıştı.

- Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü

Trabzonspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Gedson Fernandes'e yaptığı faulün ardından hakem Ali Şansalan bordo-mavili oyuncuya ilk önce sarı kart gösterdi, daha sonra VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Şansalan pozisyonu tekrar inceleyerek 90+6. dakikada Yusuf Yazıcı'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

- Valerien Ismael sarı kart gördü

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Yusuf Yazıcı'nın yaptığı faulün ardından saha içi karıştı.

Hakem Ali Şansalan pozisyonu VAR'dan izlemeye giderken teknik direktör Valerien Ismael'in kulübeden gösterdiği tepki üzerine sarı kart verdi.

Ismael, Medipol Başakşehir maçında da kırmızı kart görmüştü.

- Trabzonspor, Vodafone Park'ta 6 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynadığı son 6 karşılaşmada mağlup olmadı.

Bordo-mavili takım, Beşiktaş ile 2017-2018 sezonundan bu yana deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

İki takım arasında berabere biten söz konusu 4 mücadelede 2-2'lik skorla sonuçlandı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Karadeniz temsilcisi, 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısında sadece tek mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Kasım 2016'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.

- Maxi Gomez, ligde ilk golünü attı

Trabzonspor'un Uruguaylı futbolcusu Maxi Gomez, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Sezon başında İspanya ekibi Valencia'dan transfer edilen 26 yaşındaki santrfor, ligde çıktığı beşinci maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maxi Gomez, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 yenildiği müsabakada da fileleri havalandırmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti
ING Kadınlar Basketbol Süper LigiING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada mahalle bakkalı öldüİzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada mahalle bakkalı öldü
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş futbol

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:55
İkindi
15:58
Akşam
18:30
Yatsı
19:49
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

“Dünyanın en tuhaf balığı!” Üç tonluk canavar dünya rekoru kırdı

“Dünyanın en tuhaf balığı!” Üç tonluk canavar dünya rekoru kırdı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.