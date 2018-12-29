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Vida'nın bonservis bedeli ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.12.2018 15:22 | Son Güncelleme

Fransız Le Parisien Gazetesi, Beşiktaş’ın satmak için fırsat aradığı Hırvat yıldıza Monaco’nun talip olduğunu yazdı. Kartal, Hırvat stoperi için 12 milyon Euro bonservis istiyor.

Vida'nın bonservis bedeli ortaya çıktı

Vida, Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor... Hırvatistan Milli Takımı ile Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’nda çok başarılı bir performans ortaya koyan ve Dünya ikinciliği yaşayan 29 yaşındaki stopere Monaco talip oldu.

Le Parisien, Kartal’ın sözleşmesini feshettiği Pepe ile prensipte anlaşan Kırmızı-Beyazlılar’ın Vida için de Siyah-Beyazlı yönetimle masaya oturduğunu duyurdu. Monaco’nun Hırvat savunmacı için 8-9 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu, Beşiktaş’ın ise 12 milyon Euro istediği kaydedildi. Vida’nın 10 milyon Euro'ya Monaco’ya imza atacağı ileri sürüldü. (Star)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
12M mi ? Bu kağnı etse etse 5M eder.
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