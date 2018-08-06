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Beşiktaş Domagoj Vida'yı İngiltere'ye yollamayı planlıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2018 08:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yönetim; Arsenal ile West Ham United’ın kadrosuna katmak için yarıştığı Domagoj Vida’yı bu hafta rekor bedelle Ada’ya uğurlamayı planlıyor. İngiltere’de perşembe günü sona erecek olan transfer dönemini göz önünde bulunduran Beşiktaş, kısıtlı süre içerisinde satışı gerçekleştirmeyi umuyor.

Beşiktaş Domagoj Vida'yı İngiltere'ye yollamayı planlıyor

Beşiktaş’ta yarım dönemde sergilediği başarılı performansın ardından Hırvatistan Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’nda da şov yapan Domagoj Vida, dev turnuvada ikincilik sevinci yaşamıştı. Kupanın ardından teknik direktör Şenol Güneş’ten aldığı özel izini ülkesinde geçiren 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta İstanbul’a dönmüştü. Nevzat Demir Tesisleri’nde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren deneyimli savunmacının kaderi, bu hafta belli olacak.

Transferi konusunda en ciddi talipleri; Arsenal ile West Ham United olan Vida için yönetim, perşembe gününe kadar bu konuyu kapatmayı planlıyor. İngiltere’de transfer döneminin perşembe günü bitecek olmasını göz önünde bulunduran Kartal, bu süre bitmeden Vida’yı rekor bedelle Ada’ya yollamanın hesaplarını yapıyor.

B Planı Fransa ama...

Vida için 3 Lig 1 ekibi; Paris Saint-Germain, Monaco ve Lyon’dan da menacerler aracılığıyla teklif alan yönetim, Vida’nın İngiltere’ye transferinin gerçekleşmemesi halinde rotayı zorunlu olarak Fransa’ya kıracak. Ancak Vida için menacerler aracılığıyla en yüksek öneriyi 28 milyon Euro’yla Arsenal’den alan yönetim, Fransız ekiplerinin daha düşük önerilerde bulunması sebebiyle önceliği İngiltere’ye vermiş durumda...

Kafa karıştıran paylaşım!

Kara Kartal’ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, önceki gün menajeri Uğur Avadan’la birlikte soluğu Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner’in yanında aldı. Hırvat futbolcu için gelen önerileri değerlendiren 3’lü, sonrasında bu anı bu fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi.

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Görüşmenin ardından fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan menacer Uğur Avadan, görüntünün altına, “Vida, Beşiktaş’ta efsane olmak istiyor” notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Vida yarışının kızışması için yapılan bir hamle olarak da yorumlanıyor. (FANATİK)

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Beşiktaş vida Spor Toto Süper Lig arsenal west ham united İngiltere

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