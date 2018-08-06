Beşiktaş Domagoj Vida'yı İngiltere'ye yollamayı planlıyor

Beşiktaş’ta yarım dönemde sergilediği başarılı performansın ardından Hırvatistan Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’nda da şov yapan Domagoj Vida, dev turnuvada ikincilik sevinci yaşamıştı. Kupanın ardından teknik direktör Şenol Güneş’ten aldığı özel izini ülkesinde geçiren 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta İstanbul’a dönmüştü. Nevzat Demir Tesisleri’nde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren deneyimli savunmacının kaderi, bu hafta belli olacak.

Transferi konusunda en ciddi talipleri; Arsenal ile West Ham United olan Vida için yönetim, perşembe gününe kadar bu konuyu kapatmayı planlıyor. İngiltere’de transfer döneminin perşembe günü bitecek olmasını göz önünde bulunduran Kartal, bu süre bitmeden Vida’yı rekor bedelle Ada’ya yollamanın hesaplarını yapıyor.

B Planı Fransa ama...

Vida için 3 Lig 1 ekibi; Paris Saint-Germain, Monaco ve Lyon’dan da menacerler aracılığıyla teklif alan yönetim, Vida’nın İngiltere’ye transferinin gerçekleşmemesi halinde rotayı zorunlu olarak Fransa’ya kıracak. Ancak Vida için menacerler aracılığıyla en yüksek öneriyi 28 milyon Euro’yla Arsenal’den alan yönetim, Fransız ekiplerinin daha düşük önerilerde bulunması sebebiyle önceliği İngiltere’ye vermiş durumda...