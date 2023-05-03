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Beşiktaş dostluk maçı çağrısına böyle karşılık verdi: 'Gelirik can gardaş'

03.05.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, Beşiktaş'tan da bu yönde bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar, depremzedelere yardım amacıyla Azerbaycan ekiplerinden Sabah FK ile Bakü'de özel maçta karşılaşacak. İşte detaylar...

Beşiktaş dostluk maçı çağrısına böyle karşılık verdi: 'Gelirik can gardaş'

Beşiktaş, depremzedelere yardım amacıyla Bakü'de Sabah FK ile dostluuk maçı yapılacağını açıkladı. Beşiktaş ile Sabah FK arasındaki müsabaka 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar daha önce de depremzedeler için İstanbul'da Atletico Madrid ile karşı karşıya gelmişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımız, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşılaşacak.

13 Mayıs Cumartesi günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 18.00'de başlayacak.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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