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Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getirdi! Dele Alli'den üçlü şov...

25.08.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getirdi! Dele Alli'den üçlü şov...
Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Everton
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Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, İngiliz futbolcu lehine tezahüratta bulunurken, Dele Alli de siyah-beyazlılara el salladı.

Taraftarlar pasaport kontrolünün ardından havalimanından ayrılan Dele Alli'ye üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncuya Beşiktaş atkısı hediye etti.

Beşiktaş'ın, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından orta sahada görev yapan futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kulüp kariyerinde MK Dons, Tottenham ve Everton'da görev yapan Dele Alli, 37 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi.


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Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kattı!Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kattı!
Anahtar Kelimeler:
Dele Alli beşiktaş
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