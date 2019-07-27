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MÜCADELE BAŞLADI | Beşiktaş - Eibar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.07.2019 17:56 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Eibar ile dostluk maçında karşılaşıyor.

MÜCADELE BAŞLADI | Beşiktaş - Eibar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Eibar ile dostluk maçında karşılaşıyor. Beşiktaş daha önce oynadığı maçlarda Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u ise 7-1 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ 0 - 0 EIBAR (İLK YARI OYNANIYOR)

SAAT: 18.00
YAYIN: Sport SMART

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven
YEDEKLER: Utku, Doğukan, Kerem, Alpay, Mirin, Rıdvan, Medel, Erdem, Muhayer, Necip, Lens, Kartal, Oğuzhan Akgün, Umut

EIBAR: Dmitrovic, Correa, Bigas, Ramis, Lobato, Diop, Exposito, De Blasis, Pedro Leon, Gonzalez, García
YEDEKLER: Jon Mikel, Calavera, Marí, Ekhi, Nano

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş eibar

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