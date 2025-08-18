Beşiktaş, Elan Ricardo'nun Athletico Paranaense’ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu...

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun Athletico Paranaense’ye kiralandığını duyurdu.

KARTAL RESMEN DUYURDU!

Elan Ricardo, Athletico Paranaense’ye geçici transfer oldu.

''Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense’ya geçici transfer olmuştur.

Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''

BREZİLYA BASINI TRANSFERİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre transfer 1 yıl kiralık şeklinde gerçekleşirken, oyuncunun satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu ve Atletico-PR'nin, oyuncunun tüm maaşını ödeyeceği bildirildi.