Beşiktaş, Elan Ricardo'nun Athletico Paranaense’ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu...

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun Athletico Paranaense’ye kiralandığını duyurdu.
''Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense’ya geçici transfer olmuştur.
Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''
Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre transfer 1 yıl kiralık şeklinde gerçekleşirken, oyuncunun satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu ve Atletico-PR'nin, oyuncunun tüm maaşını ödeyeceği bildirildi.
