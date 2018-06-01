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Beşiktaş, Emre Akbaba için 3 futbolcu önerdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.06.2018 10:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'yı transfer etmek için kolları sıvadı. Beşiktaş, Emre Akbaba için Alanyaspor'a Wagner Love, Mustafa Pektemek ve Aras Özbiliz üçlüsünü gözden çıkardı. Emre Akbaba da Beşiktaş forması giymek istiyor.

Beşiktaş, Emre Akbaba için 3 futbolcu önerdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer piyasasında yine aktif rol oynayacak. Önceki gün Şenol Güneş ve yönetim arasında yapılan yaklaşık 5 saatlik zirvede alınan kararlar bir bir uygulamaya konuluyor.

Güneş'le yapılan sözlü toplantının ardından hocadan istenen yazılı rapor hazırlanıyor. Tecrübeli ismin raporunu hafta başında yönetime teslim etmesi bekleniyor. Toplantıda yönetim transfer konusunda para harcamama kararı aldı. Eldeki faydalanılamayan oyuncular takasta kullanılacak ve ihtiyaçlar giderilecek.

LOVE'IN YILLIK ÜCRETİ SORUN
Kartal'ın kadrosunda görmek istediği Alanyaspor'un genç oyuncusu Emre Akbaba hedefteki ilk isim. Alanyaspor'un 5 milyon euro istediği bu oyuncu için Beşiktaş son derece cazip bir takas önerisinde bulunacak. Yönetimin aldığı karara göre Emre'ye karşılık Wagner Love, Mustafa Pektemek ve Aras üçlüsü gözden çıkartılmış durumda. Ancak Wagner Love'ın aldığı sezonluk ücreti Alanyaspor cephesinin kabul etme ihtimali zor. Wagner Love, sezonluk 2 milyon euro garanti para alıyor.

EMRE GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
Alanyaspor'un geçen sezon ligde kalmasında büyük pay sahibi olan ve Milli Takım'a kadar yükselen Emre Akbaba da Beşiktaş forması giymek istiyor. Emre Akbaba daha önce, "Yönetim bana bu sezon kal, sezon sonu kolaylık gösteririz" diye söz verdi açıklaması yaparak, ayrılma niyetini ortaya koymuştu. Transfer döneminin resmen başlamasının ardından taraflar arasında görüşmelerin daha somut şekilde ilerlemesi bekleniyor. (Akşam)

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