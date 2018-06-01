Beşiktaş, Emre Akbaba için 3 futbolcu önerdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer piyasasında yine aktif rol oynayacak. Önceki gün Şenol Güneş ve yönetim arasında yapılan yaklaşık 5 saatlik zirvede alınan kararlar bir bir uygulamaya konuluyor.
Güneş'le yapılan sözlü toplantının ardından hocadan istenen yazılı rapor hazırlanıyor. Tecrübeli ismin raporunu hafta başında yönetime teslim etmesi bekleniyor. Toplantıda yönetim transfer konusunda para harcamama kararı aldı. Eldeki faydalanılamayan oyuncular takasta kullanılacak ve ihtiyaçlar giderilecek.
LOVE'IN YILLIK ÜCRETİ SORUN
Kartal'ın kadrosunda görmek istediği Alanyaspor'un genç oyuncusu Emre Akbaba hedefteki ilk isim. Alanyaspor'un 5 milyon euro istediği bu oyuncu için Beşiktaş son derece cazip bir takas önerisinde bulunacak. Yönetimin aldığı karara göre Emre'ye karşılık Wagner Love, Mustafa Pektemek ve Aras üçlüsü gözden çıkartılmış durumda. Ancak Wagner Love'ın aldığı sezonluk ücreti Alanyaspor cephesinin kabul etme ihtimali zor. Wagner Love, sezonluk 2 milyon euro garanti para alıyor.
EMRE GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
Alanyaspor'un geçen sezon ligde kalmasında büyük pay sahibi olan ve Milli Takım'a kadar yükselen Emre Akbaba da Beşiktaş forması giymek istiyor. Emre Akbaba daha önce, "Yönetim bana bu sezon kal, sezon sonu kolaylık gösteririz" diye söz verdi açıklaması yaparak, ayrılma niyetini ortaya koymuştu. Transfer döneminin resmen başlamasının ardından taraflar arasında görüşmelerin daha somut şekilde ilerlemesi bekleniyor. (Akşam)
Galatasaray, Oğuzhan Özyakup'un menajeri ile transfer görüşmesi yaptı!
Anderson Talisca'nın menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı
Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor iddiası
Şenol Güneş: Birinci forvetim Larin
Neustadter'den Aykut Kocaman itirafı!
Aziz Yıldırım: Terraneo, Capello ve Kloop olmayınca Vitor Pereira'yı getirdi
Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı
Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar
Bolt yeniden sahalara dönüyor
FIFA, Manisaspor'u küme düşürebilir
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman imzayı attı
Trabzonspor'a Kucka piyangosu
Okuyucu Yorumları 1 yorum