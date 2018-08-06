Beşiktaş Enes Ünal için devreye girecek

Beşiktaş, Enes Ünal'a çok yaklaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in daha önce alınmasını istediği Enes için fırsat doğdu.
Enes Ünal'ın kulübü Villarreal, Milan'dan Carlos Bacca'nın tapusunu almak için görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferin büyük olasılıkla olumlu sonuçlanması bekleniyor. İspanyol ekibi bu sezon forvete Toko Ekambi ile Gerard Moreno'yu transfer etti. Bacca'nın da gelişiyle şansı kalmayacak.
BÜYÜK YATIRIM YAPTILAR
Villareal, Enes Ünal'ı 2017 yazında 14 milyon euro karşılığında M.City'den renklerine bağlamıştı. Levante'ye de kiralandı ancak kısa süre sonra geri döndü. Özellikle geçen sezon Atletico Madrid maçında sonradan girip goller attıktan sonra adeta kıymete bindi. 21 yaşındaki golcüyü tamamen kaybetmek istemiyorlar. Beşiktaş gibi Avrupa'nın önemli bir kulübünde kendisine çok şey katabileceği düşünülüyor. Tüm şartlar şu anda Siyah-Beyazlı ekibin lehine. (AKŞAM)
Dünya devi bombayı patlattı
Ve Mario Gomez kararını açıkladı
Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku
Mehmet Ekici Almanya'ya geri dönüyor
Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor
Veli Kavlak'ın menajeri Ercan Kayhan'dan Beşiktaş'a şok suçlama!
Irkçı saldırıya uğrayan Demba Ba çıldırdı
Adana Demirspor'un son bombası Volkan Şen!
Barcelona'dan sürpriz transfer
Trabzonspor Seyedmajid Hosseini'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis geri adım attı
Volkan Şen Adana Demirspor'a gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum