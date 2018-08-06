SPOR

Beşiktaş Enes Ünal için devreye girecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2018 07:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Villarreal'in gözden çıkardığı Enes Ünal için Carlos Bacca'dan gelecek haberi bekliyor.

Beşiktaş Enes Ünal için devreye girecek

Beşiktaş, Enes Ünal'a çok yaklaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in daha önce alınmasını istediği Enes için fırsat doğdu.

Enes Ünal'ın kulübü Villarreal, Milan'dan Carlos Bacca'nın tapusunu almak için görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferin büyük olasılıkla olumlu sonuçlanması bekleniyor. İspanyol ekibi bu sezon forvete Toko Ekambi ile Gerard Moreno'yu transfer etti. Bacca'nın da gelişiyle şansı kalmayacak.

BÜYÜK YATIRIM YAPTILAR

Villareal, Enes Ünal'ı 2017 yazında 14 milyon euro karşılığında M.City'den renklerine bağlamıştı. Levante'ye de kiralandı ancak kısa süre sonra geri döndü. Özellikle geçen sezon Atletico Madrid maçında sonradan girip goller attıktan sonra adeta kıymete bindi. 21 yaşındaki golcüyü tamamen kaybetmek istemiyorlar. Beşiktaş gibi Avrupa'nın önemli bir kulübünde kendisine çok şey katabileceği düşünülüyor. Tüm şartlar şu anda Siyah-Beyazlı ekibin lehine. (AKŞAM)

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Fabri Beşiktaş'a gözyaşlarıyla veda etti!Fabri Beşiktaş'a gözyaşlarıyla veda etti!
Beşiktaş'tan Demba Ba'ya destekBeşiktaş'tan Demba Ba'ya destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş enes ünal villarreal

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Süper Kupa'ya Cüneyt Çakır damga vurdu

Süper Kupa'ya Cüneyt Çakır damga vurdu

Emenike'ye şok saldırı!

Emenike'ye şok saldırı!

Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı Elif Aksu!

Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı Elif Aksu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş Domagoj Vida'yı İngiltere'ye yollamayı planlıyor

Beşiktaş Domagoj Vida'yı İngiltere'ye yollamayı planlıyor

Cardiff City Negredo için Beşiktaş'ın kapısını çalacak

Cardiff City Negredo için Beşiktaş'ın kapısını çalacak

Beşiktaş Enes Ünal için devreye girecek

Beşiktaş Enes Ünal için devreye girecek

Fabri Beşiktaş'a gözyaşlarıyla veda etti!

Fabri Beşiktaş'a gözyaşlarıyla veda etti!

Beşiktaş'tan Demba Ba'ya destek

Beşiktaş'tan Demba Ba'ya destek

Beşiktaş'ta Negredo'nun yerine Burak Yılmaz iddiası

Beşiktaş'ta Negredo'nun yerine Burak Yılmaz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.