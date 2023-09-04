SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Eric Bailly transferinde mutlu sona ulaştı! Manchester United ile anlaşma sağladı

Beşiktaş Eric Bailly transferinde mutlu sona ulaştı! Manchester United ile anlaşma sağladı

04.09.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan da bir transfer bombası geldi. Siyah-Beyazlılar Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakiplerinden Manchester United'ın oyuncusu Eric Bailly'yi açıklamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Eric Bailly

Eric Bailly

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanmak isteyen ve tüm hesaplarını bu yönde yapan Beşiktaş'ta transfer temasları sürerken, gündeme gelen isimlerden biri de İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden olan ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta mücadele edecek olan Manchester United'ın 29 yaşındaki savunmacısı Eric Bailly olmuştu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

3442cdbe-aa13-11ed-a514-0210609a3fe2

Siyah-Beyazlı ekibin kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Bailly için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fildişi Sahilli oyuncu için TFF'de lisans kaydı açıldığı gözlenirken, oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

"EVRAKLARI YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

skysports-eric-bailly-manchester-united_5639415

Sercan Dikme'nin haberine göre; Eric Bailly sözleşme fesih için Manchester United’la anlaşma sağladı. Beşiktaş evrakları gece 01.00’a kadar yetiştirmeye çalışıyor.

LİSANS KAYDI AÇILDI

F5NNNx4XEAAIJtK

Beşiktaş, Eric Bailly transferini UEFA listesine yetiştirmek için TFF'den lisans da çıkardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli halterci dünya üçüncüsü!Milli halterci dünya üçüncüsü!
Geri döndü! İşte Tuncay Şanlı'nın yeni takımıGeri döndü! İşte Tuncay Şanlı'nın yeni takımı
Galatasaray'dan gece yarısı bombaları! İki 'KAP' birden! Galatasaray'dan gece yarısı bombaları! İki 'KAP' birden!
Anahtar Kelimeler:
transfer Eric Bailly son dakika beşiktaş UEFA ligi s lig yaşında erden ekipleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.