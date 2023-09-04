Beşiktaş Eric Bailly transferinde mutlu sona ulaştı! Manchester United ile anlaşma sağladı

UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanmak isteyen ve tüm hesaplarını bu yönde yapan Beşiktaş'ta transfer temasları sürerken, gündeme gelen isimlerden biri de İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden olan ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta mücadele edecek olan Manchester United'ın 29 yaşındaki savunmacısı Eric Bailly olmuştu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Siyah-Beyazlı ekibin kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Bailly için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fildişi Sahilli oyuncu için TFF'de lisans kaydı açıldığı gözlenirken, oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

"EVRAKLARI YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Sercan Dikme'nin haberine göre; Eric Bailly sözleşme fesih için Manchester United’la anlaşma sağladı. Beşiktaş evrakları gece 01.00’a kadar yetiştirmeye çalışıyor.

LİSANS KAYDI AÇILDI

Beşiktaş, Eric Bailly transferini UEFA listesine yetiştirmek için TFF'den lisans da çıkardı.

