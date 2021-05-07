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Beşiktaş erken şampiyonluk istiyor

07.05.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de en yakın rakibinin 5 puan önünde son 3 haftaya giren Beşiktaş, Galatasaray derbisinde galibiyet arıyor. Fenerbahçe’nin Başkent deplasmanında puan kaybetmesi halinde, Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir.

Beşiktaş erken şampiyonluk istiyor

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan lider Beşiktaş’ta tek hedef galibiyet. Fenerbahçe’nin Ankaragücü deplasmanında alacağı sonuç doğrultusunda şampiyonluğunu ilan etme durumu bulunan siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarını bugün 18.00’de tamamlayarak kampa girecek.

En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde bulunan Sergen Yalçın’ın ekibi, ligin kalan 3 maçında hanesine 4 puan yazdırması durumunda şampiyon olacak. Şayet Fenerbahçe, Başkent deplasmanından mağlubiyetle ayrılırsa, Beşiktaş’ın alacağı 1 puan, siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıyacak.

ABOUBAKAR VE N'KOUDOU YOK

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Aboubakar ve N’Koudou’nun forma giyemeyeceği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan ve takımla birlikte antrenmanlarda yer alan Gökhan Töre ise Galatasaray karşısında şans bulması durumunda oynayabilecek. Aboubakar’ın yokluğunda Sergen Yalçın’ın gol yollarındaki en önemli kozu, Hatayspor filelerini 4 kez havalandıran Larin olacak.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş’ın son yıllarda ezeli rakibi Galatasaray’a karşı üstünlüğü bulunuyor. Son 6 sezonda iki ekip ligde 11 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan Beşiktaş 7 galibiyet çıkardı. 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 2 karşılaşmadan da Galatasaray galibiyetle ayrıldı.

İki ekip arasındaki son 7 lig maçında ise deplasman takımları gol bulamadı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 4 kez sahasında galip gelirken, Galatasaray da 2 kez kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray’ın sahasında oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Yarın saat 20.30’da oynanacak olan derbi müsabakasına Beşiktaş’ın şu 11’le çıkması bekleniyor:

"Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala - Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Gökhan Töre - Larin."

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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