Beşiktaş Esports, Dünya Şampiyonu ünvanlı oyuncu ile anlaştı

Son olarak Royal Youth organizasyonu için mücadele eden Kaan “Fujitora” Çekli’nin yeni takımı belli oldu. Beşiktaş, 2017 Dünya Şampiyonu Hearthstone oyuncusu Fujitora’yı bünyesine kattı. Fujitora, artık Beşiktaş Esports organizasyonu için mücadele edecek.

Beşiktaş Esports Fujitora ile anlaştı

Fujitora, 2017’den beri Royal Youth takımı için mücadele ediyordu. Kariyerinin en büyük başarısını 2017 yılında WESG 2017 etkinliğinde alan Kaan, büyük ödülü kazanmaya hak kazanmıştı. Son dönemde vize problemi yaşayan esporculardan biri olan Fujitora, sosyal medya üzerinden bu sıkıntısını oldukça dile getirdi. Umarız Kaan’ın Beşiktaş Esports kariyeri, bu sıkıntıları geride bıraktığı yeni bir sayfa olarak kariyerinde yer alır.

Fujitora’yı birçok kişi Hearthstone oyunuyla özdeşleştiriyor. Ancak kendisi, kısa süre önce sosyal medya hesabı üzerinden profesyonel olarak Taktik Savaşları (TFT) organizasyonlarında da yer alabileceğini duyurmuştu.

Fujitora, artık Beşiktaş Esports oyuncusu. Royal Youth’ta Hearthstone oyuncusu olarak görev alan oyuncu, Beşiktaş Esports kariyerinde Hearthstone’un yanı sıra, Taktik Savaşları (TFT) turnuvalarında da takımı adına mücadele edecek.

İlginizi çekebilir:Enis Kirazoğlu, wtcN’nin 250.000 TL’lik arabasını inceledi



