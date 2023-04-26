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Beşiktaş evinde Galatasaray’a kaybetmiyor

26.04.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda 2-0 kaybettiği müsabakanın ardından Galatasaray’ı konuk ettiği son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 13 gol atarken, ağlarında yalnızca 4 gol gördü.

Beşiktaş evinde Galatasaray’a kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Galatasaray’ı konuk edecek. Kartal, bu sezon ligde geride kalan 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk şansını sürdürebilmek ve zirveye daha da yaklaşmak için mutlak galibiyet hedefliyor.

İÇ SAHA AVANTAJI

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Bu sezon evinde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal, Galatasaray’a karşı da sahasında uzun süredir kaybetmiyor. 2014-2015 sezonunda Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Cimbom’u, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırlayan Beşiktaş, müsabakayı 2-0 kaybetmişti.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmanın ardından ev sahibi olduğu 7 mücadelede rakibine kaybetmedi. 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı.

Beşiktaş’ın, 2014-15’ten sonra sahasında Galatasaray’a karşı oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

2015-2016

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

2016-2017

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

2017-2018

Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

2018-2019

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2019-2020

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2020-2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

2021-2022

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

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