SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş evinde hata yapmadı! Siyah-Beyazlılar Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Beşiktaş evinde hata yapmadı! Siyah-Beyazlılar Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.02.2024 21:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

HENÜZ 2. DAKİKA

8f1b887d-9878-4bba-ab3c-f669132ff0b8

Karşılaşmanın 2. dakikasında Muçi'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, sağ ayağının üstüyle yakın köşeye sert vurdu. Kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

SEMİH KILIÇSOY!

1b4bc400-dead-4f9a-9799-33b82c033cea

Karşılaşmanın ikinci yarısı golle başladı. Maçın 49. dakikasında Beşiktaş'ın sağdan paslaşarak kullandığı kornerde Rashica, arka direğe doğru ortasını yaptı. Semih'in kafasının ucuyla dokunduğu top arka direk dibinde filelere gitti.

CENK TOSUN: 2-0

37b57a85-bde9-4faa-9677-635262dc6fe8

Karşılaşmada dakikalar 71'i gösterirken Cenk Tosun dönen topu tamamladı ve skoru 2-0'a getirdi.

MUÇİ VE MUSRATİ İLK KEZ TÜPRAŞ STADYUMU’NDA SAHADA

e2e4fe70-ee27-40ae-ac20-199e2cfb98c5

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Ernest Muçi ile Al-Musrati ilk kez Tüpraş Stadyumu çimlerine ayak bastı. Muçi, geride kalan haftada Kayserispor deplasmanında 90 dakika forma giyerken, Musrati ise oyuna sonradan dahil olmuş ve 24 dakika süre almıştı.
Al-Musrati, bunun yanında Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk defa Beşiktaş formasını da 11’de giymiş oldu.

ABOUBAKAR 72 GÜN SONRA MAÇ KADROSUNDA

48f1a28b-0fca-4bbf-9926-cd2cef7d532d

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, tam 72 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. 25 Aralık 2023 tarihinde kadro dışı bırakıldığı açıklanan daha sonra ise Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden ve burada sol uyluğundan sakatlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, Konyaspor’a karşı kulübede görev bekledi.
Aboubakar, son olarak 9 Aralık 2023 tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye 3-1 kaybedilen maçta forma giymişti.

MASUAKU 56 GÜNÜN ARDINDAN 11’E DÖNDÜ

44d3b47d-8920-4814-940a-d16cc59e1073

Beşiktaş’ta Arthur Masuaku da 56 günün ardından 11’de şans buldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’yla, Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Masuaku, son olarak 25 Aralık 2023 tarihinde siyah-beyazlı takımın deplasmanda 2-1 galip geldiği Hatayspor müsabakasında sahada yer almıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semih Kılıçsoy yine yaptı! İnanılmaz istatistikSemih Kılıçsoy yine yaptı! İnanılmaz istatistik
TFF'den beklenen yayın ihalesi açıklaması!TFF'den beklenen yayın ihalesi açıklaması!
Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Resmen açıklandıBeşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Resmen açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor son dakika beşiktaş maçı süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Muslera yönetime yanıtını verdi! G.Saray'ın kalesi artık onlardan birine emanet

Muslera yönetime yanıtını verdi! G.Saray'ın kalesi artık onlardan birine emanet

CHP'den Esenyurt ve Güngören kararı! Belediye başkan adayları değişti

CHP'den Esenyurt ve Güngören kararı! Belediye başkan adayları değişti

Kan donduran cinayet! Yatağa bağlı babasının gözleri önünde öldürüldü

Kan donduran cinayet! Yatağa bağlı babasının gözleri önünde öldürüldü

''Ben delirmedim, senin görevin bu''

''Ben delirmedim, senin görevin bu''

Kartal evinde hata yapmadı!

Kartal evinde hata yapmadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.