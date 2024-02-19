Beşiktaş evinde hata yapmadı! Siyah-Beyazlılar Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

HENÜZ 2. DAKİKA

Karşılaşmanın 2. dakikasında Muçi'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, sağ ayağının üstüyle yakın köşeye sert vurdu. Kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

SEMİH KILIÇSOY!

Karşılaşmanın ikinci yarısı golle başladı. Maçın 49. dakikasında Beşiktaş'ın sağdan paslaşarak kullandığı kornerde Rashica, arka direğe doğru ortasını yaptı. Semih'in kafasının ucuyla dokunduğu top arka direk dibinde filelere gitti.

CENK TOSUN: 2-0

Karşılaşmada dakikalar 71'i gösterirken Cenk Tosun dönen topu tamamladı ve skoru 2-0'a getirdi.

MUÇİ VE MUSRATİ İLK KEZ TÜPRAŞ STADYUMU’NDA SAHADA

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Ernest Muçi ile Al-Musrati ilk kez Tüpraş Stadyumu çimlerine ayak bastı. Muçi, geride kalan haftada Kayserispor deplasmanında 90 dakika forma giyerken, Musrati ise oyuna sonradan dahil olmuş ve 24 dakika süre almıştı.

Al-Musrati, bunun yanında Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk defa Beşiktaş formasını da 11’de giymiş oldu.

ABOUBAKAR 72 GÜN SONRA MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, tam 72 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. 25 Aralık 2023 tarihinde kadro dışı bırakıldığı açıklanan daha sonra ise Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden ve burada sol uyluğundan sakatlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, Konyaspor’a karşı kulübede görev bekledi.

Aboubakar, son olarak 9 Aralık 2023 tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye 3-1 kaybedilen maçta forma giymişti.

MASUAKU 56 GÜNÜN ARDINDAN 11’E DÖNDÜ

Beşiktaş’ta Arthur Masuaku da 56 günün ardından 11’de şans buldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’yla, Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Masuaku, son olarak 25 Aralık 2023 tarihinde siyah-beyazlı takımın deplasmanda 2-1 galip geldiği Hatayspor müsabakasında sahada yer almıştı.





